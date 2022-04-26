Росія "денацифікувала" вже понад 22 тисячі своїх вояк – дані Генштабу

Від початку війни російські війська вже втратили 22100 людей.

Джерело: Генштаб

Деталі: Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 26.04 орієнтовно склали:

особового складу – близько 22100 (+200) осіб ліквідовано,

танків ‒ 918 (+34) од,

бойових броньованих машин ‒ 2308 (+50) од,

артилерійських систем – 416 (+5) од,

РСЗВ - 149 (+0) од,

засоби ППО - 69 (+0) од,

літаків – 184 (+3) од,

гелікоптерів – 154 (+0) од,

автомобільної техніки - 1643 (+77) од,

кораблі /катери - 8 (+0) од,

цистерн з ПММ - 76 (+0),

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 205 (+4).

Спеціальна техніка - 31 (+3).

Пускові установки ОТРК/ТРК - 4 (+0).

Дані уточнюються