Росія "денацифікувала" вже понад 22 тисячі своїх вояк – дані Генштабу
Вівторок, 26 квітня 2022, 10:31
Від початку війни російські війська вже втратили 22100 людей.
Джерело: Генштаб
Деталі: Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 26.04 орієнтовно склали:
- особового складу – близько 22100 (+200) осіб ліквідовано,
- танків ‒ 918 (+34) од,
- бойових броньованих машин ‒ 2308 (+50) од,
- артилерійських систем – 416 (+5) од,
- РСЗВ - 149 (+0) од,
- засоби ППО - 69 (+0) од,
- літаків – 184 (+3) од,
- гелікоптерів – 154 (+0) од,
- автомобільної техніки - 1643 (+77) од,
- кораблі /катери - 8 (+0) од,
- цистерн з ПММ - 76 (+0),
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 205 (+4).
- Спеціальна техніка - 31 (+3).
- Пускові установки ОТРК/ТРК - 4 (+0).
Дані уточнюються
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