Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Россия "денацифицировала" уже более 22 тысяч своих вояк – данные Генштаба

Роман ПетренкоВторник, 26 апреля 2022, 10:31

С начала войны русские войска уже потеряли 22 100 человек.

Источник: Генштаб

Детали: Общие боевые потери противника с 24.02 по 26.04 ориентировочно составили:

  • личного состава – около 22100 (+200) человек ликвидировано,
  • танков ‒ 918 (+34) ед,
  • боевых бронированных машин ‒ 2308 (+50) ед,
  • артиллерийских систем – 416 (+5) ед,
  • РСЗО - 149 (+0) ед,
  • средства ПВО - 69 (+0) ед,
  • самолетов – 184 (+3) ед,
  • вертолетов – 154 (+0) ед,
  • автомобильной техники - 1643 (+77) ед,
  • корабли /катера - 8(+0) ед,
  • цистерн с ГСМ – 76 (+0),
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 205 (+4).
  • Специальная техника – 31 (+3).
  • Пусковые установки ОТРК/ТРК – 4 (+0).

Данные уточняются

ВИДЕО ДНЯ
Темы: Росcиявойна
Главное сегодня

фотоГорсовет поделился жуткими кадрами госпиталя на "Азовстали": нужна немедленная эвакуация

В годовщину Чернобыля РФ запустила три ракеты над тремя АЭС – Зеленский

Путин отказался давать гарантии безопасности Украине без решений по Крыму и Донбассу

Кулеба: Украина перешла в принципиально новую фазу – перевод ВСУ на оружие НАТО

Путин отрицает боевые действия и наплел бреда о Мариуполе: "Ситуация сложная, но простая"

видео, обновленоВ центре Киева снесли советский монумент "дружбы народов"

Все новости...
Росcия
Оккупанты угрожают Украине "из-за происходящего в Приднестровье"
Британский министр: Украина может "вполне легитимно" атаковать цели в России
На своей шкуре, или Почему бесполезно спорить с русскими
Последние новости
02:57
США и союзники хотят настолько "кастрировать" РФ, чтобы та больше не смогла напасть – CNN
02:36
Перед визитом в Украину генсек ООН встретился с президентом Польши
02:04
В ОВА сообщили о количестве убитых гражданских в Донецкой области за сутки
01:30
Посольство США готовится к возвращению в Киев
01:23
Россия выпустила по Украине уже более 1300 ракет – Минобороны
01:01
В Приднестровье работают спецслужбы РФ для дестабилизации ситуации – Зеленский
00:59
обновленоПолтава: в городе прогремели взрывы, "прилетов" не зафиксировали
00:53
Запорожская область: россияне пытаются закрепиться, минуют окрестности заповедника
00:53
Рада может вернуть пошлины на ввезенные в Украину автомобили
00:43
Бойцы в Мариуполе чувствуют себя преданными, страна не должна бросать своих героев – защитница города
Все новости...