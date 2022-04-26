Россия "денацифицировала" уже более 22 тысяч своих вояк – данные Генштаба
Вторник, 26 апреля 2022, 10:31
С начала войны русские войска уже потеряли 22 100 человек.
Источник: Генштаб
Детали: Общие боевые потери противника с 24.02 по 26.04 ориентировочно составили:
- личного состава – около 22100 (+200) человек ликвидировано,
- танков ‒ 918 (+34) ед,
- боевых бронированных машин ‒ 2308 (+50) ед,
- артиллерийских систем – 416 (+5) ед,
- РСЗО - 149 (+0) ед,
- средства ПВО - 69 (+0) ед,
- самолетов – 184 (+3) ед,
- вертолетов – 154 (+0) ед,
- автомобильной техники - 1643 (+77) ед,
- корабли /катера - 8(+0) ед,
- цистерн с ГСМ – 76 (+0),
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 205 (+4).
- Специальная техника – 31 (+3).
- Пусковые установки ОТРК/ТРК – 4 (+0).
Данные уточняются
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