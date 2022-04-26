Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Россия "денацифицировала" уже более 22 тысяч своих вояк – данные Генштаба

Роман ПетренкоВторник, 26 апреля 2022, 10:31
Россия денацифицировала уже более 22 тысяч своих вояк – данные Генштаба

С начала войны русские войска уже потеряли 22 100 человек.

Источник: Генштаб

Детали: Общие боевые потери противника с 24.02 по 26.04 ориентировочно составили:

Реклама:
  • личного состава – около 22100 (+200) человек ликвидировано,
  • танков ‒ 918 (+34) ед,
  • боевых бронированных машин ‒ 2308 (+50) ед,
  • артиллерийских систем – 416 (+5) ед,
  • РСЗО - 149 (+0) ед,
  • средства ПВО - 69 (+0) ед,
  • самолетов – 184 (+3) ед,
  • вертолетов – 154 (+0) ед,
  • автомобильной техники - 1643 (+77) ед,
  • корабли /катера - 8(+0) ед,
  • цистерн с ГСМ – 76 (+0),
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 205 (+4).
  • Специальная техника – 31 (+3).
  • Пусковые установки ОТРК/ТРК – 4 (+0).

Данные уточняются

Темы: Росcиявойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Без помощи Запада в Украине могут задержать зарплаты и пенсии: в Кабмине назвали дедлайн

Россияне расстреляли украинских военнопленных под Запорожьем

В Минфине прокомментировали, есть ли средства на дополнительную мобилизацию

Пушилин заочно приговорен к 15 годам тюрьмы

На антиукраинском "референдуме" в Венгрии возможны множественные голосования и голосования иностранцев

Трое бывших депутатов выехали из Украины под видом волонтеров – NGL.media

Все новости...
Росcия
Спортсменам из РФ и Беларуси разрешили соревноваться в водных видах спорта
Кулеба объяснил, как выглядит путь к дипломатии с РФ
Ким Чен Ын скоро поедет к Путину, чтобы обсудить поставки оружия в РФ – NYT
Последние новости
16:23
NYT подала в суд на Microsoft и OpenAI: обвиняет в нарушении авторских прав
16:16
Украинцы больше всего доверяют Зеленскому и Киму, не доверяют − Бойко и Тимошенко
16:13
ИТ-Армия остановила работу одной из крупнейших ERP-систем в РФ
15:54
Более половины украинцев верят, что Украина победит в краткосрочной перспективе
15:42
Джони Айв и Сэм Альтман переманили дизайнера iPhone в LoveFrom
15:42
Треть рекордного немецкого экспорта оружия идет в Украину
15:19
видеоСразу 16 мужчин задержаны вблизи границы со Словакией
15:14
В МИД Украины ответили премьеру Саксонии относительно уступок России: Путин хорошо знает ваш регион
15:13
Без помощи Запада в Украине могут задержать зарплаты и пенсии: в Кабмине назвали дедлайн
14:59
Пять энергоблоков ТЭС остановили на ремонт – "Укрэнерго"
Все новости...
Реклама: