Британський міністр: Україна може "цілком легітимно" атакувати цілі в Росії

Міністр з питань збройних сил Великої Британії Джеймс Гіппі заявив, що Україна "цілком легітимно" може атакувати об'єкти в Росії.

Про це, як пише "Європейська правда", він заявив в ефірі Times Radio, його цитує The Guardian.

"Річ у тім, що Україна була суверенною країною, яка мирно жила в межах своїх кордонів, а потім інша країна вирішила порушити ці кордони і ввести 130 тисяч військових до їхньої країни.

Це започаткувало війну між Україною та Росією, а у війні Україна має завдати удару вглиб супротивника, щоб атакувати його логістичні лінії, запаси палива, склади боєприпасів, і це частина війни", - заявив міністр.

Він додав, що "цілком законно для України націлюватися вглиб Росії, щоб порушити логістику, яка, якби вона не була порушена, безпосередньо сприяла б смертям та різанині на українській землі".

Росія звинуватила Україну в обстрілі цілей у Бєлгородській та Брянській областях, а вчора заявила, що збила два українські безпілотники, які пролітали над Курською областю.

За даними британської розвідки, російські сили намагаються оточити добре укріплені українські позиції на сході України.