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Британский министр: Украина может "вполне легитимно" атаковать цели в России

"Европейская правда"Вторник, 26 апреля 2022, 10:50

Министр по вооруженным силам Великобритании Джеймс Хиппи заявил, что Украина "совершенно легитимно" может атаковать объекты в России.

Об этом, как пишет "Европейская правда", он заявил в эфире Times Radio, его цитирует The Guardian.

"Дело в том, что Украина была суверенной страной, мирно жившей в пределах своих границ, а затем другая страна решила нарушить эти границы и ввести 130 тысяч военных в их страну.

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Это положило начало войне между Украиной и Россией, а в войне Украина должна нанести удар вглубь противника, чтобы атаковать его логистические линии, запасы топлива, склады боеприпасов, и это часть войны", - заявил министр.

Он добавил, что "совершенно законно для Украины нацеливаться вглубь России, чтобы нарушить логистику, которая, если бы она не была нарушена, непосредственно способствовала бы смертям и резне на украинской земле".

Россия обвинила Украину в обстреле целей в Белгородской и Брянской областях, а вчера заявила, что сбила два украинских беспилотника, пролетавших над Курской областью.

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По данным британской разведки, российские силы пытаются окружить хорошо укрепленные украинские позиции на востоке Украины.

Темы: УкраинаРосcиявойнаВеликобритания
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