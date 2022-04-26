Через обстріли з території РФ на Сумщині посилюють режимні обмеження

Через обстріли з території Росії на Сумщині заборонили наближатися до кордону на відстань 1 кілометра та ближче, а також перебувати поза населеними пунктами прикордоння вночі.

Джерело: Державна прикордонна служба України, її речник Андрій Демченко у коментарі УП

Пряма мова Демченка: "Додаткові тимчасові режимні обмеження введені керівником органу охорони державного кордону в Сумській області з урахуванням обстановки в регіоні та з метою посилення контролю за дотриманням прикордонного режиму.

Зокрема, заборонене будь-яке пересування цивільних осіб в смузі місцевості вздовж державного кордону завширшки 1 км, а також пересування осіб та транспортних засобів і проведення всіх видів робіт поза населеними пунктами у нічний час.

В межах 20-кілометрової відстані від кордону забороняються будь-які польоти літальних апаратів, рибальство, проведення різного роду відпочинку на водоймах та перебування осіб у лісових масивах".

Деталі: У зв’язку з військовою агресією РФ проти України до закінчення воєнного стану додаткові обмеження запроваджено в межах Охтирського, Сумського, Конотопського та Шосткинського контрольованих прикордонних районів Сумської області.

На території контрольованого прикордонного району (до 20 км від державного кордону) заборонено:

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пересування осіб та транспортних засобів (окрім автомобілів екстреної медичної допомоги);

проведення всіх видів робіт поза населеними пунктами з 21:00 год вечора до 07:00 год ранку;

здійснення будь-яких польотів легкомоторних літальних апаратів, квадрокоптерів та інших безпілотних літальних апаратів, повітряних безмоторних засобів пересування;

рибальство, проведення різного роду відпочинку, плавання всіх видів плавзасобів на річках, озерах, інших водоймах;

пересування та перебування осіб у лісових масивах та лісосмугах (за винятком працівників відповідних установ та організацій, на яких покладено обов’язки контролю за збереженням природних ресурсів, пересування та перебування яких у лісових масивах та лісосмугах здійснювати після інформування начальників підрозділів охорони державного кордону не пізніше ніж за 2 год до початку робіт та негайного інформування після їх закінчення).

Крім цього, в межах контрольованих прикордонних районів заборонено ходити на полювання; носити військову форму одягу (будь-яких елементів військової форми одягу) цивільним населенням.

Що передувало: Ввечері 25 квітня Сумщину чотири рази обстрілювали з території Росії. Зокрема з боку російського селища Тьоткіно з важкого озброєння гатили в напрямку українського села Рівне, що у Конотопському районі. Було зафіксовано 15 прильотів. Через незначний проміжок часу на ділянці кордону, неподалік від цього ж села, лунали постріли зі стрілецької зброї. Ще два прильоти з важкого озброєння прогриміли між селами Бунякине і Нова Слобода Конотопського району.

Також спільний з бійцями ЗСУ наряд прикордонників чув 7 пострілів, найімовірніше з міномета, які розірвалися біля села Гиріно Сумського району.

Внаслідок вказаних обстрілів постраждалих серед військовослужбовців, на щастя, не було.