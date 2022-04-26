Из-за обстрелов с территории РФ в Сумской области усиливают режимные ограничения

Из-за обстрелов с территории России на Сумщине запретили приближаться к границе на расстояние 1 километра и ближе, а также находиться вне населенных пунктов пограничной зоны ночью.

Источник: Государственная пограничная служба Украины, ее спикер Андрей Демченко в комментарии УП

Прямая речь Демченко: Дополнительные временные режимные ограничения введены руководителем органа охраны государственной границы в Сумской области с учетом обстановки в регионе и с целью усиления контроля за соблюдением пограничного режима.

В частности, запрещено любое передвижение гражданских лиц в полосе местности вдоль государственной границы шириной 1 км, а также передвижение лиц и транспортных средств и проведение всех видов работ вне населенных пунктов в ночное время.

В пределах 20-километрового расстояния от границы запрещаются какие-либо полеты летательных аппаратов, рыболовство, проведение разного рода отдыха на водоемах и пребывание лиц в лесных массивах".

Детали: В связи с военной агрессией РФ против Украины до окончания военного положения дополнительные ограничения введены в пределах Ахтырского, Сумского, Конотопского и Шосткинского контролируемых пограничных районов Сумской области.

На территории контролируемого пограничного района (до 20 км от государственной границы) запрещено:

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передвижение лиц и транспортных средств (кроме автомобилей экстренной медицинской помощи);

проведение всех видов работ вне населенных пунктов с 21:00 вечера до 07:00 утра;

осуществление любых полетов легкомоторных летательных аппаратов, квадрокоптеров и других беспилотных летательных аппаратов, воздушных безмоторных средств передвижения;

рыболовство, проведение разного рода отдыха, плавание всех видов плавсредств на реках, озерах, других водоемах;

передвижение и пребывание лиц в лесных массивах и лесных полосах (за исключением работников соответствующих учреждений и организаций, на которых возложены обязанности контроля за сохранностью природных ресурсов, передвижение и пребывание которых в лесных массивах и лесополосах осуществлять после информирования начальников подразделений охраны государственной границы не позднее чем за 2 часа до начала работ и немедленного информирования после их окончания).

Кроме того, в пределах контролируемых приграничных районов запрещено ходить на охоту; носить военную форму одежды (любых элементов военной формы одежды) гражданским населением.

Что предшествовало: Вечером 25 апреля Сумщину четырежды обстреливали с территории России. В частности, со стороны российского поселка Теткино из тяжелого вооружения били в направлении украинского села Ровно, что в Конотопском районе. Было зафиксировано 15 прилетов. Через незначительный промежуток времени на участке границы, недалеко от этой же деревни, раздавались выстрелы из стрелкового оружия. Еще два прилета по тяжелому вооружению прогремели между селами Бунякино и Новая Слобода Конотопского района.

Также совместный с бойцами ВСУ наряд пограничников слышал 7 выстрелов, вероятнее всего из миномета, разорвавшихся возле села Гирино Сумского района.

В результате указанных обстрелов пострадавших среди военнослужащих, к счастью, не было.