Готуємося до нападу чи облоги Миколаєва – мер

Мер Миколаєва Олександр Сєнкевич заявив, що міська влада готується до російського нападу або облоги міста.

Джерело: Сєнкевич в інтерв’ю "Українській правді"

Пряма мова Сєнкевича: "Ми бачимо, що Росія через Крим перекидає зброю та військові ресурси. Ми бачимо, що вони накопичують їх у Херсонській області. І так, ми очікуємо нападу або осади міста Миколаєва".

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Деталі: Він додав, що вже сьогодні влада разом з військовими готують оборонні споруди, як на околицях міста, так і всередині. За словами Сєнкевича, наразі комунальні служби "виконують роль стройбата" – будують, заливають, бетонують.

Також вони витягують з полів російську військову техніку – забирають, ремонтують та передають ЗСУ. Вже витягнули 38 одиниць – серед них танки, пушки, машини.

"Так що скажу коротко: ми готуємося до повномасштабного вторгнення", – підсумував Сєнкевич.

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