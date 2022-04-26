Готуємося до нападу чи облоги Миколаєва – мер
Мер Миколаєва Олександр Сєнкевич заявив, що міська влада готується до російського нападу або облоги міста.
Джерело: Сєнкевич в інтерв’ю "Українській правді"
Пряма мова Сєнкевича: "Ми бачимо, що Росія через Крим перекидає зброю та військові ресурси. Ми бачимо, що вони накопичують їх у Херсонській області. І так, ми очікуємо нападу або осади міста Миколаєва".
Деталі: Він додав, що вже сьогодні влада разом з військовими готують оборонні споруди, як на околицях міста, так і всередині. За словами Сєнкевича, наразі комунальні служби "виконують роль стройбата" – будують, заливають, бетонують.
Також вони витягують з полів російську військову техніку – забирають, ремонтують та передають ЗСУ. Вже витягнули 38 одиниць – серед них танки, пушки, машини.
"Так що скажу коротко: ми готуємося до повномасштабного вторгнення", – підсумував Сєнкевич.
Передісторія:
- Місто Миколаїв з 24-го лютого обстрілюють фактично кожен день.