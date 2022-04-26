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Готуємося до нападу чи облоги Миколаєва – мер

Ірина БалачукВівторок, 26 квітня 2022, 11:45
Олександр Сєнкевич. Фото з сайту міськради

Мер Миколаєва Олександр Сєнкевич заявив, що міська влада готується до російського нападу або облоги міста.

Джерело: Сєнкевич в інтерв’ю "Українській правді"  

Пряма мова Сєнкевича: "Ми бачимо, що Росія через Крим перекидає зброю та військові ресурси. Ми бачимо, що вони накопичують їх у Херсонській області. І так, ми очікуємо нападу або осади міста Миколаєва".

Деталі: Він додав, що вже сьогодні влада разом з військовими готують оборонні споруди, як на околицях міста, так і всередині. За словами Сєнкевича, наразі комунальні служби "виконують роль стройбата" – будують, заливають, бетонують.  

Також вони витягують з полів російську військову техніку – забирають, ремонтують та передають ЗСУ.  Вже витягнули 38 одиниць – серед них танки, пушки, машини.  

"Так що скажу коротко: ми готуємося до повномасштабного вторгнення", – підсумував Сєнкевич.

Передісторія:

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  • Місто Миколаїв з 24-го лютого обстрілюють фактично кожен день.  

Теми: Миколаїввійна
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