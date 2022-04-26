Готовимся к нападению или осаде Николаева – мэр
Мэр Николаева Александр Сенкевич заявил, что городские власти готовятся к российскому нападению или осаде города.
Источник: Сенкевич в интервью "Украинской правде"
Прямая речь Сенкевича: "Мы видим, что Россия через Крым перебрасывает оружие и военные ресурсы. Мы видим, что они накапливают его в Херсонской области. И да, мы ожидаем нападения или осады города Николаева".
Детали: Он добавил, что уже сегодня власти вместе с военными готовят оборонительные сооружения, как в окрестностях города, так и внутри. По словам Сенкевича, коммунальные службы сейчас "выполняют роль стройбата" – строят, заливают, бетонируют.
Также они вытягивают из полей российскую военную технику – забирают, ремонтируют и передают ВСУ. Уже вытащили 38 единиц – среди них танки, пушки, машины.
"Так что скажу коротко: мы готовимся к полномасштабному вторжению", – подытожил Сенкевич.
Предыстория:
- Город Николаев с 24 февраля обстреливают фактически каждый день.