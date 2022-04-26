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Готовимся к нападению или осаде Николаева – мэр

Ирина БалачукВторник, 26 апреля 2022, 11:45
Готовимся к нападению или осаде Николаева – мэр
Александр Сенкевич. Фото с сайта городского совета

Мэр Николаева Александр Сенкевич заявил, что городские власти готовятся к российскому нападению или осаде города.

Источник: Сенкевич в интервью "Украинской правде"

Прямая речь Сенкевича: "Мы видим, что Россия через Крым перебрасывает оружие и военные ресурсы. Мы видим, что они накапливают его в Херсонской области. И да, мы ожидаем нападения или осады города Николаева".

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Детали: Он добавил, что уже сегодня власти вместе с военными готовят оборонительные сооружения, как в окрестностях города, так и внутри. По словам Сенкевича, коммунальные службы сейчас "выполняют роль стройбата" – строят, заливают, бетонируют.

Также они вытягивают из полей российскую военную технику – забирают, ремонтируют и передают ВСУ. Уже вытащили 38 единиц – среди них танки, пушки, машины.

"Так что скажу коротко: мы готовимся к полномасштабному вторжению", – подытожил Сенкевич.

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Предыстория:

  • Город Николаев с 24 февраля обстреливают фактически каждый день.

Темы: Николаеввойна
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