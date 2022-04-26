Санду скликала Раду безпеки через ситуацію в Придністров’ї

Президент Молдови Мая Санду 26 квітня скликала засідання Вищої ради безпеки щодо інцидентів у Придністров’ї.

Про це повідомила пресслужба адміністрації президента Молдови, пише "Європейська правда".

Засідання відбудеться о 13:00, опісля в 15:00 Санду проведе брифінг для преси.

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Нагадаємо, 25 квітня вдень сталися вибухи у будівлі "міністерства держбезпеки" у Тирасполі, а наступного дня підірвали вежу телетранслятора.

Служба інформації і безпеки Молдови після серії вибухів у Придністров’ї заявила, що пильно стежить за ситуацією в країні і закликала громадян не довіряти повідомленням із незрозумілих джерел.

Напередодні СІБ скликала термінове засідання після перших повідомлень про вибухи у Придністров’ї.

ВІДЕО ДНЯ

Після повідомлень про вибухи у невизнаному Придністров’ї на виїзд на підконтрольну молдовському уряду територію утворились автомобільні черги.