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Санду скликала Раду безпеки через ситуацію в Придністров’ї

"Європейська правда"Вівторок, 26 квітня 2022, 11:48

Президент Молдови Мая Санду 26 квітня скликала засідання Вищої ради безпеки щодо інцидентів у Придністров’ї. 

Про це повідомила пресслужба адміністрації президента Молдови, пише "Європейська правда".

Засідання відбудеться о 13:00, опісля в 15:00 Санду проведе брифінг для преси.

Нагадаємо, 25 квітня вдень сталися вибухи у будівлі "міністерства держбезпеки" у Тирасполі, а наступного дня підірвали вежу телетранслятора

Служба інформації і безпеки Молдови після серії вибухів у Придністров’ї заявила, що пильно стежить за ситуацією в країні і закликала громадян не довіряти повідомленням із незрозумілих джерел. 

Напередодні СІБ скликала термінове засідання після перших повідомлень про вибухи у Придністров’ї. 

Після повідомлень про вибухи у невизнаному Придністров’ї на виїзд на підконтрольну молдовському уряду територію утворились автомобільні черги.

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Теми: МолдоваПридністров'явійнаУкраїна
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