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Санду созвала Совет безопасности из-за ситуации в Приднестровье

"Европейская правда"Вторник, 26 апреля 2022, 11:48

Президент Молдовы Майя Санду 26 апреля созвала заседание Высшего совета безопасности по инцидентам в Приднестровье.

Об этом сообщила пресс-служба администрации президента Молдовы, пишет "Европейская правда".

Заседание состоится в 13:00, затем в 15:00 Санду проведет брифинг для прессы.

Напомним, 25 апреля днем ​​произошли взрывы в здании министерства госбезопасности в Тирасполе, а на следующий день была взорвана вышка телетранслятора.

Служба информации и безопасности Молдовы после серии взрывов в Приднестровье заявила, что внимательно следит за ситуацией в стране, и призвала граждан не доверять сообщениям из непонятных источников.

Накануне СИБ созвала срочное заседание после первых сообщений о взрывах.

После сообщений о взрывах в непризнанном Приднестровье на выезд на подконтрольную молдавскому правительству территорию образовались автомобильные очереди.

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Темы: МолдоваПриднестровьевойнаУкраина
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