Глава Луганської ОВА: Окупанти посилають жінок "шпигувати", погрожуючи розстріляти їхніх дітей

Голова Луганської ОВА Сергій Гайдай каже, що в районі населеного пункту Рубіжне, де тривають бої російські окупанти змушують жінок розвідувати місцезнаходження українських військових, погрожуючи розстрілом їхнім дітям.

Джерело: Гайдай під час онлайн-брифінгу 26 квітня

Пряма мова: "Можу вам навести жахливу ситуацію, яка зараз відбувається в Рубіжному. Орки крадуть дітей, а потім змушують жінок, їхніх матерів, щоби вони йшли на позиції українських військових під егідою, що їм нібито потрібна гуманітарка.

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Брати якісь там гуманітарні набори чи продукти і потім повертатись назад і розповідати, як облаштовані позиції українських захисників. Якщо жінки цього не зроблять, то вони погрожують розстріляти дітей".