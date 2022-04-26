Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Глава Луганской ОВА: Оккупанты посылают женщин "шпионить, угрожая расстрелять их детей

Валентина РоманенкоВторник, 26 апреля 2022, 12:44
Глава Луганской ОВА: Оккупанты посылают женщин шпионить, угрожая расстрелять их детей
Сергей Гайдай

Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай говорит, что в районе населенного пункта Рубежное, где продолжаются бои, российские оккупантіы заставляют женщин разведывать местонахождение украинских военных, угрожая расстрелом их детям.

Источник: Гайдай во время онлайн-брифинга 26 апреля

Прямая речь: "Могу вам привести ужасную ситуацию, которая сейчас происходит в Рубежном. Орки воруют детей, а потом заставляют женщин, их матерей, чтобы они шли на позиции украинских военных под эгидой, что им нужна гуманитарка.

Реклама:

Брать какие-то гуманитарные наборы или продукты и потом возвращаться назад и рассказывать, как устроены позиции украинских защитников. Если женщины этого не сделают, они угрожают расстрелять детей".

Темы: Луганская областьвойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Без помощи Запада в Украине могут задержать зарплаты и пенсии: в Кабмине назвали дедлайн

Россияне расстреляли украинских военнопленных под Запорожьем

В Минфине прокомментировали, есть ли средства на дополнительную мобилизацию

Пушилин заочно приговорен к 15 годам тюрьмы

На антиукраинском "референдуме" в Венгрии возможны множественные голосования и голосования иностранцев

Трое бывших депутатов выехали из Украины под видом волонтеров – NGL.media

Все новости...
Луганская область
Оккупанты "выборами" на ВОТ хотят увеличить и ускорить мобилизацию – сопротивление
Без единого выстрела: 19 оккупантов попали в плен благодаря снайперам ССО
СБУ задержала экс-командира луганских "Призраков": скрывался в Одессе
Последние новости
16:23
NYT подала в суд на Microsoft и OpenAI: обвиняет в нарушении авторских прав
16:16
Украинцы больше всего доверяют Зеленскому и Киму, не доверяют − Бойко и Тимошенко
16:13
ИТ-Армия остановила работу одной из крупнейших ERP-систем в РФ
15:54
Более половины украинцев верят, что Украина победит в краткосрочной перспективе
15:42
Джони Айв и Сэм Альтман переманили дизайнера iPhone в LoveFrom
15:42
Треть рекордного немецкого экспорта оружия идет в Украину
15:19
видеоСразу 16 мужчин задержаны вблизи границы со Словакией
15:14
В МИД Украины ответили премьеру Саксонии относительно уступок России: Путин хорошо знает ваш регион
15:13
Без помощи Запада в Украине могут задержать зарплаты и пенсии: в Кабмине назвали дедлайн
14:59
Пять энергоблоков ТЭС остановили на ремонт – "Укрэнерго"
Все новости...
Реклама: