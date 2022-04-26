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Глава Луганской ОВА: Оккупанты посылают женщин "шпионить, угрожая расстрелять их детей

Валентина РоманенкоВторник, 26 апреля 2022, 12:44
Сергей Гайдай

Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай говорит, что в районе населенного пункта Рубежное, где продолжаются бои, российские оккупантіы заставляют женщин разведывать местонахождение украинских военных, угрожая расстрелом их детям.

Источник: Гайдай во время онлайн-брифинга 26 апреля

Прямая речь: "Могу вам привести ужасную ситуацию, которая сейчас происходит в Рубежном. Орки воруют детей, а потом заставляют женщин, их матерей, чтобы они шли на позиции украинских военных под эгидой, что им нужна гуманитарка.

Брать какие-то гуманитарные наборы или продукты и потом возвращаться назад и рассказывать, как устроены позиции украинских защитников. Если женщины этого не сделают, они угрожают расстрелять детей".

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Темы: Луганская областьвойна
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