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Британія подарувала Україні 22 "швидкі" та 40 пожежних машин з обладнанням

"Європейська правда"Вівторок, 26 квітня 2022, 13:13

Велика Британія подарувала Україні 22 машини швидкої допомоги та 40 пожежних машин з обладнанням.

Про це 26 квітня оголосили в уряді Британії, пише "Європейська правда". 

"Нові "швидкі", пожежні машини та кошти для фахівців охорони здоров’я, про які оголосили сьогодні, допоможуть краще оснастити українців для надання базової допомоги і порятунку життів", – заявив прем’єр Борис Джонсон. 

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"Разом з нашою військовою допомогою ми продовжуємо зміцнювати стійкість України, щоб варварське вторгнення Путіна провалилося", – додав він. 

"Швидкі" обладнані базовими наборами, передають на запит української сторони. Їх відправлять в Україну найближчими днями.

Колона з понад 40 пожежних машин з іншими рятувальним обладнанням та спецодягом вже в Україні, у тому числі в прифронтових містах. Це найбільша допомога пожежним обладнанням, яку будь-коли відправляла Британія в іншу країну. 

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Благодійна організація UK-Med отримає від МЗС 300 тисяч фунтів стерлінгів на програми навчання для українських медиків щодо роботи в умовах великої кількості постраждалих, а також на мобільні медпункти.

Також Британія надає медикаменти та вироби медичного призначення на 300 тисяч фунтів.

На початку березня з ініціативи цієї організації в Україну вирушили 26 британських медиків та гуманітарних працівників. 

Загальна вартість гуманітарної допомоги для України, наданої Британією, становить вже близько 400 млн фунтів стерлінгів. 

Минулого тижня в Україну прибула велика партія пожежно-рятувальної техніки від Франції.

Теми: Велика БританіяБорис Джонсонвійнамедицина
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