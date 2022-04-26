Британія подарувала Україні 22 "швидкі" та 40 пожежних машин з обладнанням

Велика Британія подарувала Україні 22 машини швидкої допомоги та 40 пожежних машин з обладнанням.

Про це 26 квітня оголосили в уряді Британії, пише "Європейська правда".

"Нові "швидкі", пожежні машини та кошти для фахівців охорони здоров’я, про які оголосили сьогодні, допоможуть краще оснастити українців для надання базової допомоги і порятунку життів", – заявив прем’єр Борис Джонсон.

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"Разом з нашою військовою допомогою ми продовжуємо зміцнювати стійкість України, щоб варварське вторгнення Путіна провалилося", – додав він.

"Швидкі" обладнані базовими наборами, передають на запит української сторони. Їх відправлять в Україну найближчими днями.

Колона з понад 40 пожежних машин з іншими рятувальним обладнанням та спецодягом вже в Україні, у тому числі в прифронтових містах. Це найбільша допомога пожежним обладнанням, яку будь-коли відправляла Британія в іншу країну.

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Благодійна організація UK-Med отримає від МЗС 300 тисяч фунтів стерлінгів на програми навчання для українських медиків щодо роботи в умовах великої кількості постраждалих, а також на мобільні медпункти.

Також Британія надає медикаменти та вироби медичного призначення на 300 тисяч фунтів.

На початку березня з ініціативи цієї організації в Україну вирушили 26 британських медиків та гуманітарних працівників.

Загальна вартість гуманітарної допомоги для України, наданої Британією, становить вже близько 400 млн фунтів стерлінгів.

Минулого тижня в Україну прибула велика партія пожежно-рятувальної техніки від Франції.