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Британия подарила Украине 22 "скорых" и 40 пожарных машин с оборудованием

"Европейская правда"Вторник, 26 апреля 2022, 13:13

Великобритания подарила Украине 22 машины скорой помощи и 40 пожарных машин с оборудованием.

Об этом 26 апреля объявили в правительстве Британии, пишет "Европейская правда".

"Новые "скорые", пожарные машины и средства для специалистов здравоохранения, о которых объявили сегодня, помогут лучше оснастить украинцев для оказания базовой помощи и спасения жизней", – заявил премьер Борис Джонсон.

"Вместе с нашей военной помощью мы продолжаем укреплять устойчивость Украины, чтобы варварское вторжение Путина провалилось", – добавил он.

"Скорые" оборудованы базовыми наборами, их передают по запросу украинской стороны. Их отправят в Украину в ближайшие дни.

Колонна из более чем 40 пожарных машин с другими спасательным оборудованием и спецодеждой уже в Украине, в том числе в прифронтовых городах. Это самая большая помощь пожарным оборудованием, которую когда-либо отправляла Британия в другую страну.

Благотворительная организация UK-Med получит от МИД 300 тысяч фунтов стерлингов на программы обучения для украинских медиков по работе в условиях большого количества пострадавших, а также на мобильные медпункты.

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Также Великобритания предоставляет медикаменты и изделия медицинского назначения на 300 тысяч фунтов.

В начале марта по инициативе организации в Украину отправились 26 британских медиков и гуманитарных работников.

Общая стоимость гуманитарной помощи для Украины, предоставленной Британией, составляет уже около 400 млн фунтов стерлингов.

На минувшей неделе в Украину прибыла большая партия пожарно-спасательной техники от Франции.

Темы: ВеликобританияБорис Джонсонвойнамедицина
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