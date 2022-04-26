Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Британия подарила Украине 22 "скорых" и 40 пожарных машин с оборудованием

"Европейская правда"Вторник, 26 апреля 2022, 13:13

Великобритания подарила Украине 22 машины скорой помощи и 40 пожарных машин с оборудованием.

Об этом 26 апреля объявили в правительстве Британии, пишет "Европейская правда".

"Новые "скорые", пожарные машины и средства для специалистов здравоохранения, о которых объявили сегодня, помогут лучше оснастить украинцев для оказания базовой помощи и спасения жизней", – заявил премьер Борис Джонсон.

Реклама:

"Вместе с нашей военной помощью мы продолжаем укреплять устойчивость Украины, чтобы варварское вторжение Путина провалилось", – добавил он.

"Скорые" оборудованы базовыми наборами, их передают по запросу украинской стороны. Их отправят в Украину в ближайшие дни.

Колонна из более чем 40 пожарных машин с другими спасательным оборудованием и спецодеждой уже в Украине, в том числе в прифронтовых городах. Это самая большая помощь пожарным оборудованием, которую когда-либо отправляла Британия в другую страну.

ВИДЕО ДНЯ

Благотворительная организация UK-Med получит от МИД 300 тысяч фунтов стерлингов на программы обучения для украинских медиков по работе в условиях большого количества пострадавших, а также на мобильные медпункты.

Также Великобритания предоставляет медикаменты и изделия медицинского назначения на 300 тысяч фунтов.

В начале марта по инициативе организации в Украину отправились 26 британских медиков и гуманитарных работников.

Общая стоимость гуманитарной помощи для Украины, предоставленной Британией, составляет уже около 400 млн фунтов стерлингов.

На минувшей неделе в Украину прибыла большая партия пожарно-спасательной техники от Франции.

Темы: ВеликобританияБорис Джонсонвойнамедицина
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Без помощи Запада в Украине могут задержать зарплаты и пенсии: в Кабмине назвали дедлайн

Россияне расстреляли украинских военнопленных под Запорожьем

В Минфине прокомментировали, есть ли средства на дополнительную мобилизацию

Пушилин заочно приговорен к 15 годам тюрьмы

На антиукраинском "референдуме" в Венгрии возможны множественные голосования и голосования иностранцев

Трое бывших депутатов выехали из Украины под видом волонтеров – NGL.media

Все новости...
Великобритания
СМИ: Уоллес спровоцировал дипломатический скандал с США из-за вертолетов
Российский олигарх Фридман не захотел ответить, является ли Путин военным преступником
Лондонград. "Украинская правда" нашла российские элиты в Лондоне
Последние новости
16:23
NYT подала в суд на Microsoft и OpenAI: обвиняет в нарушении авторских прав
16:16
Украинцы больше всего доверяют Зеленскому и Киму, не доверяют − Бойко и Тимошенко
16:13
ИТ-Армия остановила работу одной из крупнейших ERP-систем в РФ
15:54
Более половины украинцев верят, что Украина победит в краткосрочной перспективе
15:42
Джони Айв и Сэм Альтман переманили дизайнера iPhone в LoveFrom
15:42
Треть рекордного немецкого экспорта оружия идет в Украину
15:19
видеоСразу 16 мужчин задержаны вблизи границы со Словакией
15:14
В МИД Украины ответили премьеру Саксонии относительно уступок России: Путин хорошо знает ваш регион
15:13
Без помощи Запада в Украине могут задержать зарплаты и пенсии: в Кабмине назвали дедлайн
14:59
Пять энергоблоков ТЭС остановили на ремонт – "Укрэнерго"
Все новости...
Реклама: