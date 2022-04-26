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Ердоган та Путін обговорили війну

Роман ПетренкоВівторок, 26 квітня 2022, 13:16
ПУТІН ТА ЕРДОГАН, РІА НОВОСТИ

Прессекретар Кремля Дмитро Пєсков заявив, що президент РФ Володимир Путін обговорив Україну з турецьким колегою Реджепом Ердоганом.

Джерело: Пєсков, якого цитує ТАСС, АА

Деталі: Повідомляється, що Путін провів розмову з Ердоганом, обговорювали ситуацію в Україні.

Як повідомили в Управлінні зв'язків Адміністрації президента Туреччини, Ердоган у бесіді з Путіним заявив, що збереження позитивного настрою на мир між РФ та Україною, що намітилося під час переговорів у Стамбулі, відповідає інтересам усіх сторін.

Турецький лідер підкреслив значущість припинення вогню, дієвості гуманітарних коридорів та безпечної евакуації із зон бойових дій.

Ердоган зазначив, що процеси, які "несуть у собі загрозу шкоди інтересам усіх сторін", мають бути зупинені.

Також у Кремлі "уважно спостерігають за розвитком ситуації у Придністров'ї", а останні новини звідти у них "викликають стурбованість".

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Однак Путін не планує поки говорити з президентом Молдови Маєю Санду.

Передісторія:                

  • 27 лютого турецька влада офіційно заявилапро заборону проходу військових суден РФ та України із Середземного до Чорного моря через протоку Босфор. Уряд Туреччини пояснив своє рішення положеннями Конвенції Монтре.

Теми: війнаПутінЕрдоган
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