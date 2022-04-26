Эрдоган и Путин обсудили войну

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что президент РФ Владимир Путин обсудил Украину с турецким коллегой Реджепом Эрдоганом.

Источник: Песков, которого цитирует ТАСС, АА

Детали: Сообщается, что Путин провел разговор с Эрдоганом, обсуждалась ситуация в Украине.

Как сообщили в Управлении по связям Администрации президента Турции, Эрдоган в беседе с Путиным заявил, что сохранение позитивного настроя на мир между РФ и Украиной, наметившегося в ходе переговоров в Стамбуле, отвечает интересам всех сторон.

Турецкий лидер подчеркнул значимость прекращения огня, действенности гуманитарных коридоров и безопасной эвакуации из зон боевых действий.

Эрдоган отметил, что процессы, несущие в себе "угрозу ущерба интересам всех сторон", должны быть остановлены.

Также в Кремле "внимательно наблюдают за развитием ситуации в Приднестровье", а последние новости оттуда у них "вызывают обеспокоенность".

ВИДЕО ДНЯ

Однако Путин не планирует пока говорить с президентом Молдовы Майей Санду.

Предыстория: