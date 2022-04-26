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Эрдоган и Путин обсудили войну

Роман ПетренкоВторник, 26 апреля 2022, 13:16
Эрдоган и Путин обсудили войну
ПУТИН И ЭРДОГАН, РИА НОВОСТИ

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что президент РФ Владимир Путин обсудил Украину с турецким коллегой Реджепом Эрдоганом.

Источник: Песков, которого цитирует ТАССАА

Детали: Сообщается, что Путин провел разговор с Эрдоганом, обсуждалась ситуация в Украине.

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Как сообщили в Управлении по связям Администрации президента Турции, Эрдоган в беседе с Путиным заявил, что сохранение позитивного настроя на мир между РФ и Украиной, наметившегося в ходе переговоров в Стамбуле, отвечает интересам всех сторон.

Турецкий лидер подчеркнул значимость прекращения огня, действенности гуманитарных коридоров и безопасной эвакуации из зон боевых действий.

Эрдоган отметил, что процессы, несущие в себе "угрозу ущерба интересам всех сторон", должны быть остановлены.

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Также в Кремле "внимательно наблюдают за развитием ситуации в Приднестровье", а последние новости оттуда у них "вызывают обеспокоенность".

Однако Путин не планирует пока говорить с президентом Молдовы Майей Санду.

Предыстория:

  • 27 февраля турецкие власти официально заявили о запрете прохода военных судов РФ и Украины из Средиземного в Черное море через пролив Босфор. Правительство Турции объяснило свое решение положениями Конвенции Монтрё.
  • Турция, в частности президент Реджеп Тайип Эрдоган, стремится выступить как посредник в мирных переговорах между Украиной и Россией.
  • Такое Турция поддерживает усилия по гуманитарной помощи гражданскому населению и эвакуации жителей из блокадного Мариуполя по морскому маршруту.
  • 5 апреля дипломатический персонал посольства Турции в Украине вернулся в свое помещение в Киеве.

Темы: войнаПутинЭрдоган
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