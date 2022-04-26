Эрдоган и Путин обсудили войну
Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что президент РФ Владимир Путин обсудил Украину с турецким коллегой Реджепом Эрдоганом.
Источник: Песков, которого цитирует ТАСС, АА
Детали: Сообщается, что Путин провел разговор с Эрдоганом, обсуждалась ситуация в Украине.
Как сообщили в Управлении по связям Администрации президента Турции, Эрдоган в беседе с Путиным заявил, что сохранение позитивного настроя на мир между РФ и Украиной, наметившегося в ходе переговоров в Стамбуле, отвечает интересам всех сторон.
Турецкий лидер подчеркнул значимость прекращения огня, действенности гуманитарных коридоров и безопасной эвакуации из зон боевых действий.
Эрдоган отметил, что процессы, несущие в себе "угрозу ущерба интересам всех сторон", должны быть остановлены.
Также в Кремле "внимательно наблюдают за развитием ситуации в Приднестровье", а последние новости оттуда у них "вызывают обеспокоенность".
Однако Путин не планирует пока говорить с президентом Молдовы Майей Санду.
Предыстория:
- 27 февраля турецкие власти официально заявили о запрете прохода военных судов РФ и Украины из Средиземного в Черное море через пролив Босфор. Правительство Турции объяснило свое решение положениями Конвенции Монтрё.
- Турция, в частности президент Реджеп Тайип Эрдоган, стремится выступить как посредник в мирных переговорах между Украиной и Россией.
- Такое Турция поддерживает усилия по гуманитарной помощи гражданскому населению и эвакуации жителей из блокадного Мариуполя по морскому маршруту.
- 5 апреля дипломатический персонал посольства Турции в Украине вернулся в свое помещение в Киеве.