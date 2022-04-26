Росіяни обстріляли Харків: 3 загиблих

Щонайменше 3 людини загинули та 7 отримали поранення у результаті російських обстрілів Харкова 26 квітня.

Джерело: голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов у Telegram

Пряма мова Синєгубова: "Окупанти знову обстрілюють мирні райони Харкова. Унаслідок останнього обстрілу 3 людини загинули, 7 осіб поранені, інформація ще уточнюється".

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Деталі: Голова області зазначив, що серед постраждалих немає дітей, але 2 людини у тяжкому стані.



Він також додав, що бригади екстреної медичної допомоги працюють у посиленому режимі.



Синєгубов закликав мешканців бути вкрай обережними і за можливості не виходити з укриттів.