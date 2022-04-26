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Россияне обстреляли Харьков: 3 погибших

Ирина БалачукВторник, 26 апреля 2022, 13:32
Фото иллюстративное. На фото последствия российских обстрелов в Харькове 22 апреля. Фото ГСЧС

По меньшей мере 3 человека погибли и 7 получили ранения в результате российских обстрелов Харькова 26 апреля.

Источник: глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов в Telegram

Прямая речь Синегубова: "Оккупанты снова обстреливают мирные районы Харькова. В результате последнего обстрела 3 человека погибли, 7 человек ранены, информация еще уточняется".

Детали: Глава области отметил, что среди пострадавших нет детей, но 2 человека в тяжелом состоянии.

Он также добавил, что бригады экстренной медицинской помощи работают в усиленном режиме.

Синегубов призвал жителей быть очень осторожными и по возможности не выходить из укрытий.

Темы: Харьковвойнажертвы
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