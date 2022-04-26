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Донеччина: обстріли по всій лінії фронту, загинули 2 мирних жителів, 6 - поранено

Валентина РоманенкоВівторок, 26 квітня 2022, 13:42
ілюстративне фото руйнувань на Донеччині

Внаслідок обстрілів російських окупантів на Донеччині у вівторок загинули двоє людей, ще шестеро отримали поранення.

Джерело: голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко

Пряма мова: "Росіяни продовжують цілеспрямовано стріляти по цивільним та нищити критичну інфраструктуру.

На даний час відомо про щонайменше 2 загиблих цивільних - у Нью-Йорку та Травневому, а також про 6 поранених (у Мар'їнці, Великій Новосілці, Нью-Йорку та Лимані)".

Деталі: За словами Кириленка, обстріли тривають практично по усій лінії фронту.

В Авдіївці російські війська завдали ракетних авіаційних ударів по місту. Постраждала Центральна міська лікарня, школа, житлові багатоповерхівки.

Стабільно напружено на Мар'їнському напрямку: Збройні сили України відбили чергову спробу наступу російських окупаційних військ.

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Натомість росіяни обстріляли Красногорівку, пошкодили трансформатор та залишили місто без електрики. Ремонтники одразу приступили до відновлення і на даний час електропостачання вже вдалося відновити, зазначив голова ОВА.

Теми: Донецька областьвійна
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