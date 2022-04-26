Донетчина: обстрелы по всей линии фронта, погибли 2 мирных жителя, 6 - ранены

В результате обстрелов российских оккупантов в Донецкой области во вторник погибли два человека, еще шестеро получили ранения.

Источник: глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко

Прямая речь: "Россияне продолжают целенаправленно стрелять по гражданским людям и уничтожать критическую инфраструктуру.

Реклама:

В настоящее время известно о по меньшей мере 2 погибших гражданских - в Нью-Йорке и Травневом, а также о 6 раненых (в Марьинке, Великой Новоселке, Нью-Йорке и Лимане)".

Детали: По словам Кириленко, обстрелы продолжаются практически по всей линии фронта.

В Авдеевке российские войска нанесли ракетные авиационные удары по городу. Пострадали Центральная городская больница, школа, жилые многоэтажки.

ВИДЕО ДНЯ

Стабильно напряжено на Марьинском направлении: Вооруженные силы Украины отразили очередную попытку наступления российских оккупационных войск.

В то же время россияне обстреляли Красногоровку, повредили трансформатор и оставили город без электричества. Ремонтники сразу приступили к работам и в настоящее время электроснабжение уже удалось восстановить, отметил глава ОВА.