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По Одещині завдали ракетного удару, міст у Затоці перекрито

Олена РощінаВівторок, 26 квітня 2022, 13:54
Затока й Одеса на мапі

Російські війська завдали ракетного удару по Одеській області, пошкоджено міст через Дністровський лиман у Затоці.

Джерело: "Суспільне", "Думская", офіційний Telegram-канал одеської влади, голова "Укрзалізниці" Олександр Камишін

Деталі: ЗМІ повідомили, що міст із Білгород-Дністровського району в бік Одеси закрили через пошкодження.

Йдеться про міст у районі Затоки. Рух цією трасою перекрито. Автомобілі перенаправляють через Паланку.

Також була інформація про влучення російської ракети до приватного сектора одного з населених пунктів Одеської області. Даних про жертв та постраждалих поки що немає.

Згодом офіційно повідомили, що по Одещині завдано ракетного удару. 

Дослівно: "Є ураження моста через Дністровський лиман. Обставини та інформація про постраждалих уточнюються. 

ВІДЕО ДНЯ

З міркувань безпеки рух мостом перекрито. Просимо водіїв заздалегідь обрати альтернативні маршрути руху".

Деталі: Розвідний автомобільно-залізничний міст у Затоці з'єднує дві частини Будацької коси.

Як повідомив голова "Укрзалізниці" Олександр Камишін, "о 12:36 в результаті ракетного обстрілу пошкоджено залізничний міст через Дністровський лиман на Одещині", але серед залізничників постраждалих немає.

УП, оновлено
Теми: Одеська областьвійна
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