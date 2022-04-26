По Одесщине нанесли ракетный удар, мост в Затоке перекрыт
Российские войска нанесли ракетный удар по Одесской области, поврежден мост через Днестровский лиман в Затоке.
Источник: "Суспільне", "Думская", официальный Telegram-канал одесских властей, глава "Укрзализныци" Александр Камышин
Детали: СМИ сообщили, что мост из Белгород-Днестровского района в сторону Одессы закрыли из-за повреждений.
Речь идет о мосте в районе Затоки. Движение по этой трассе перекрыто. Автомобили перенаправляются через Паланку.
Также появилась информация о попадании российской ракеты в частный сектор одного из населенных пунктов Одесской области. Данных о жертвах и пострадавших пока нет.
Позже официально сообщили, что по Одесской области нанесен ракетный удар.
Дословно: "Есть поражение моста через Днестровский лиман. Обстоятельства и информация о пострадавших уточняются.
Из соображений безопасности движение по мосту перекрыто. Просим водителей заранее выбрать альтернативные маршруты движения".
Детали: Разводной автомобильно-железнодорожный мост в Затоке соединяет две части Будацкой косы.
Как сообщил глава "Укрзализныци" Александр Камышин, "в 12:36 в результате ракетных обстрелов поврежден железнодорожный мост через Днестровский лиман в Одесской области", но среди железнодорожников пострадавших нет.