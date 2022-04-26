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В ООН вважають, що до кінця року з України через війну може виїхати понад 8 млн осіб

"Європейська правда"Вівторок, 26 квітня 2022, 13:56

Агентство ООН з питань біженців припускає, що до кінця року з України через війну може виїхати понад 8 млн людей. 

Як повідомляє AFP, про це заявила речниця Управління Верховного комісара ООН у справах біженців на брифінгу 26 квітня. 

За їхніми оцінками, з 24 лютого з України через війну виїхали понад 5,2 млн осіб. 

Давніший прогноз складав 4 млн до кінця року, а необхідні кошти на надання підтримки українцям-біженцям у сусідніх країнах оцінювали в 1,85 млрд доларів. 

Потреби на гуманітарну допомогу в межах України агентство наразі оцінює в понад 2,2 млрд доларів, а кількість тих, хто потребує цієї допомоги - в 15,7 млн.

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Теми: ООНбіженці
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