Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

В ООН вважають, що до кінця року з України через війну може виїхати понад 8 млн осіб

"Європейська правда"Вівторок, 26 квітня 2022, 13:56

Агентство ООН з питань біженців припускає, що до кінця року з України через війну може виїхати понад 8 млн людей. 

Як повідомляє AFP, про це заявила речниця Управління Верховного комісара ООН у справах біженців на брифінгу 26 квітня. 

За їхніми оцінками, з 24 лютого з України через війну виїхали понад 5,2 млн осіб. 

Реклама:

Давніший прогноз складав 4 млн до кінця року, а необхідні кошти на надання підтримки українцям-біженцям у сусідніх країнах оцінювали в 1,85 млрд доларів. 

Потреби на гуманітарну допомогу в межах України агентство наразі оцінює в понад 2,2 млрд доларів, а кількість тих, хто потребує цієї допомоги - в 15,7 млн.

Теми: ООНбіженці
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

У Бєлгородській області відбулися бойові зіткнення, знищено опорний пункт росіян – ГУР

Польські перевізники знову блокуватимуть КПП "Дорогуськ-Ягодин"

фотоРодини військовополонених провели акції у Києві та Запоріжжі

Кулеба назвав історичною домовленість Шольца й Орбана щодо голосування

НАЗК вилучило Raiffeisen Bank зі списку спонсорів війни

фотоАвтобус з України із 54 пасажирами перекинувся у Словаччині

Усі новини...
ООН
ООН: З початку вересня в Україні від війни постраждало 292 цивільні людини
Лула да Сілва хоче посадити за стіл переговорів Зеленського і Путіна на Генасамблеї ООН
Світові ціни на рис досягли 15-річного максимуму – ООН
Останні новини
19:22
На Авдіївському напрямку в неділю відбито 25 ворожих атак – Генштаб
19:12
Німеччина та Грузія підпишуть міграційну угоду
19:02
У Бєлгородській області відбулися бойові зіткнення, знищено опорний пункт росіян – ГУР
18:53
ФОТОАстронавт із МКС зробив знімок гігантських айсбергів, які пливуть в океані
18:44
Лондон та Берлін розповіли, яким бачать майбутнє Cектору Гази
18:40
Партія Путіна підтримала його на виборах, він згадав про "кольорові перевороти"
18:21
ФОТОПричепив на бороду 187 льодяників: американець встановив світовий "різдвяний" рекорд
18:15
Польські перевізники знову блокуватимуть КПП "Дорогуськ-Ягодин"
18:03
Біля станції метро "Деміївська" просів ґрунт
17:56
На Миколаївщині авто підірвалося на міні – чоловіки їхали по дрова
Усі новини...
Реклама: