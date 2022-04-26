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В ООН считают, что до конца года из Украины из-за войны может выехать более 8 млн человек

"Европейская правда"Вторник, 26 апреля 2022, 13:56

Агентство ООН по вопросам беженцев предполагает, что до конца года из Украины из-за войны может выехать более 8 млн человек.

Как сообщает AFP, об этом заявила пресс-секретарь Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев на брифинге 26 апреля.

По их оценкам, с 24 февраля из Украины из-за войны выехали более 5,2 млн человек.

Более старый прогноз составлял 4 млн до конца года, а необходимые средства на оказание поддержки украинцам-беженцам в соседних странах оценивали в 1,85 млрд долларов.

Потребности на гуманитарную помощь в пределах Украины агентство сейчас оценивает более чем в 2,2 млрд долларов, а количество нуждающихся в этой помощи - в 15,7 млн.

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Темы: ООНбеженцы
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