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Британський міністр збройних сил вважає "бравадою" погрози Лаврова про ескалацію

"Європейська правда"Вівторок, 26 квітня 2022, 14:23

Міністр збройних сил Британії Джеймс Хіппі сказав, що слова глави МЗС РФ Сергєя Лаврова про загрозу "Третьої світової" та застосування ядерної зброї не варто сприймати надто серйозно і вони є радше "бравадою". 

Як повідомляє Reuters, про це він сказав в ефірі BBC, пише "Європейська правда".

"Я не думаю, що зараз є реальна загроза ескалації. Те, що захід робить для підтримки України - дуже зважено", - зазначив Джеймс Хіппі. 

На запитання про те, наскільки ймовірне застосування Росією тактичної ядерної зброї, Хіппі сказав, що вважає такий ризик "мізерно малим". 

Джеймс Хіппі сказав також, що у нинішніх обставинах Україна може "цілком легітимно" атакувати об'єкти в Росії.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба вважає, що погрози глави МЗС РФ про Третю світову війну свідчать про відчуття Москвою поразки в Україні.

Теми: Велика БританіяарміяРосія
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