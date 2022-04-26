Британський міністр збройних сил вважає "бравадою" погрози Лаврова про ескалацію

Міністр збройних сил Британії Джеймс Хіппі сказав, що слова глави МЗС РФ Сергєя Лаврова про загрозу "Третьої світової" та застосування ядерної зброї не варто сприймати надто серйозно і вони є радше "бравадою".

Як повідомляє Reuters, про це він сказав в ефірі BBC, пише "Європейська правда".

"Я не думаю, що зараз є реальна загроза ескалації. Те, що захід робить для підтримки України - дуже зважено", - зазначив Джеймс Хіппі.

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На запитання про те, наскільки ймовірне застосування Росією тактичної ядерної зброї, Хіппі сказав, що вважає такий ризик "мізерно малим".

Джеймс Хіппі сказав також, що у нинішніх обставинах Україна може "цілком легітимно" атакувати об'єкти в Росії.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба вважає, що погрози глави МЗС РФ про Третю світову війну свідчать про відчуття Москвою поразки в Україні.