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Британский военный министр считает "бравадой" угрозы Лаврова об эскалации

"Европейская правда"Вторник, 26 апреля 2022, 14:23

Министр вооруженных сил Британии Джеймс Хиппи сказал, что слова главы МИД РФ Сергея Лаврова об угрозе "Третьей мировой" и применении ядерного оружия не стоит воспринимать слишком серьезно и они скорее являются "бравадой".

Как сообщает Reuters, об этом он сказал в эфире BBC, пишет "Европейская правда".

"Я не думаю, что сейчас есть реальная угроза эскалации. То, что Запад делает для поддержки Украины - очень взвешенно", - отметил Джеймс Хиппи.

На вопрос о том, насколько возможно применение Россией тактического ядерного оружия, Хиппи сказал, что считает такой риск "мизерно малым".

Джеймс Хиппи сказал также, что в нынешних обстоятельствах Украина может "вполне легитимно" атаковать объекты в России.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба считает, что угрозы главы МИД РФ о Третьей мировой войне свидетельствуют об ощущении Москвой поражения в Украине.

Темы: ВеликобританияармияРосcия
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