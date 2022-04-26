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Польща запровадила санкції проти російських олігархів та "Газпрому"

"Європейська правда"Вівторок, 26 квітня 2022, 15:00

Міністерство внутрішніх справ Польщі ввело санкції щодо 50 фізичних та юридичних осіб, зокрема проти олігархів та "Газпрому".

Про це заявив міністр внутрішніх справ Маріуш Камінський, пише "Європейська правда" з посиланням на Business Insider.

До списку санкцій потрапили російські бізнесмени Олег Дерипаска, Михаїл Фрідман, Михаїл Гуцерєв, Моше Кантор.

Камінський наголосив, що до списку входять такі впливові російські структури, як "Газпром".

"Там будуть усі структури, які імпортували російське вугілля та вугілля з Донбасу до Польщі. Олігархи, яким належать ці структури. Це такі компанії, як KTK Polska, такі як Suek Polska, які роками імпортують російське вугілля та вугілля з Донбасу", - сказав Камінський.

Він додав, що санкції також стосуватимуться впливових російських компаній, таких як газова компанія "Новатек" та виробник добрив "ФосАгро".

Міністр повідомив, що до цього списку увійдуть також структури та олігархи, пов'язані з режимом Александра Лукашенка. "Представником цього типу компаній у списку санкцій є компанія "Белойл", яка імпортує дизельне паливо та скраплений газ до Польщі", - сказав Камінський.

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Міністр також назвав компанії "Камаз" та "Лабораторія Касперського".

"Ми застосовуватимемо кілька видів санкцій, насамперед заморожування фінансових активів та майнових ресурсів цих компаній. Додаткове усунення від участі у публічних торгах, а у разі олігархів заборона на в'їзд до нашої країни", — пояснив Камінський.

Він підкреслив, що "це перший список санкцій, що охоплює найбільш серйозні господарюючі суб'єкти в нашій країні".

"Служби ще працюють над розкриттям російських структур у Польщі, оскільки ці структури часто прикриваються різними компаніями, зареєстрованими в податкових гаванях в інших країнах, а фактичними власниками є російські олігархи", — зазначив глава МВС.

Нагадаємо, в Єврокомісії очікують, що шостий пакет санкцій проти Росії буде запроваджений вже цього тижня.

Теми: ПольщасанкціїРосіяГазпром
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