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Польща запровадила санкції проти російських олігархів та "Газпрому"

"Європейська правда"Вівторок, 26 квітня 2022, 15:00

Міністерство внутрішніх справ Польщі ввело санкції щодо 50 фізичних та юридичних осіб, зокрема проти олігархів та "Газпрому".

Про це заявив міністр внутрішніх справ Маріуш Камінський, пише "Європейська правда" з посиланням на Business Insider.

До списку санкцій потрапили російські бізнесмени Олег Дерипаска, Михаїл Фрідман, Михаїл Гуцерєв, Моше Кантор.

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Камінський наголосив, що до списку входять такі впливові російські структури, як "Газпром".

"Там будуть усі структури, які імпортували російське вугілля та вугілля з Донбасу до Польщі. Олігархи, яким належать ці структури. Це такі компанії, як KTK Polska, такі як Suek Polska, які роками імпортують російське вугілля та вугілля з Донбасу", - сказав Камінський.

Він додав, що санкції також стосуватимуться впливових російських компаній, таких як газова компанія "Новатек" та виробник добрив "ФосАгро".

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Міністр повідомив, що до цього списку увійдуть також структури та олігархи, пов'язані з режимом Александра Лукашенка. "Представником цього типу компаній у списку санкцій є компанія "Белойл", яка імпортує дизельне паливо та скраплений газ до Польщі", - сказав Камінський.

Міністр також назвав компанії "Камаз" та "Лабораторія Касперського".

"Ми застосовуватимемо кілька видів санкцій, насамперед заморожування фінансових активів та майнових ресурсів цих компаній. Додаткове усунення від участі у публічних торгах, а у разі олігархів заборона на в'їзд до нашої країни", — пояснив Камінський.

Він підкреслив, що "це перший список санкцій, що охоплює найбільш серйозні господарюючі суб'єкти в нашій країні".

"Служби ще працюють над розкриттям російських структур у Польщі, оскільки ці структури часто прикриваються різними компаніями, зареєстрованими в податкових гаванях в інших країнах, а фактичними власниками є російські олігархи", — зазначив глава МВС.

Нагадаємо, в Єврокомісії очікують, що шостий пакет санкцій проти Росії буде запроваджений вже цього тижня.

Теми: ПольщасанкціїРосіяГазпром
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