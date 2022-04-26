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Польша ввела санкции против российских олигархов и "Газпрома"

"Европейская правда"Вторник, 26 апреля 2022, 15:00

Министерство внутренних дел Польши ввело санкции в отношении 50 физических и юридических лиц, в том числе против олигархов и "Газпрома".

Об этом заявил министр внутренних дел Мариуш Каминский, пишет "Европейская правда" со ссылкой на Business Insider.

В список санкций попали российские бизнесмены Олег Дерипаска, Михаил Фридман, Михаил Гуцерев, Моше Кантор.

Каминский подчеркнул, что в список входят такие влиятельные российские структуры, как "Газпром".

"Там будут все структуры, которые импортировали российский уголь и уголь с Донбасса в Польшу. Олигархи, которым принадлежат эти структуры. Это такие компании, как KTK Polska, такие как Suek Polska, которые годами импортируют российский уголь и уголь с Донбасса", - сказал Каминский.

Он добавил, что санкции будут также касаться влиятельных российских компаний, таких как газовая компания "Новатек" и производитель удобрений "ФосАгро".

Министр сообщил, что в этот список войдут также структуры и олигархи, связанные с режимом Александра Лукашенко. "Представителем этого типа компаний в списке санкций является компания "Белойл", которая импортирует дизельное топливо и сжиженный газ в Польшу", - сказал Каминский.

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Министр также назвал компании "Камаз" и "Лаборатория Касперского".

"Мы будем применять несколько видов санкций, в первую очередь, замораживание финансовых активов и имущественных ресурсов этих компаний. Дополнительное отстранение от участия в публичных торгах, а в случае олигархов - запрет на въезд в нашу страну", — пояснил Каминский.

Он подчеркнул, что "это первый список санкций, охватывающий наиболее серьезные хозяйствующие субъекты в нашей стране".

"Службы еще работают над раскрытием российских структур в Польше, поскольку эти структуры часто прикрываются разными компаниями, зарегистрированными в налоговых гаванях в других странах, а фактическими владельцами являются российские олигархи", - отметил глава МВД.

Напомним, в Еврокомиссии ожидается, что шестой пакет санкций против России будет введен уже на этой неделе.

Темы: ПольшасанкцииРосcияГазпром
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