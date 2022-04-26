Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Польша ввела санкции против российских олигархов и "Газпрома"

"Европейская правда"Вторник, 26 апреля 2022, 15:00

Министерство внутренних дел Польши ввело санкции в отношении 50 физических и юридических лиц, в том числе против олигархов и "Газпрома".

Об этом заявил министр внутренних дел Мариуш Каминский, пишет "Европейская правда" со ссылкой на Business Insider.

В список санкций попали российские бизнесмены Олег Дерипаска, Михаил Фридман, Михаил Гуцерев, Моше Кантор.

Реклама:

Каминский подчеркнул, что в список входят такие влиятельные российские структуры, как "Газпром".

"Там будут все структуры, которые импортировали российский уголь и уголь с Донбасса в Польшу. Олигархи, которым принадлежат эти структуры. Это такие компании, как KTK Polska, такие как Suek Polska, которые годами импортируют российский уголь и уголь с Донбасса", - сказал Каминский.

Он добавил, что санкции будут также касаться влиятельных российских компаний, таких как газовая компания "Новатек" и производитель удобрений "ФосАгро".

ВИДЕО ДНЯ

Министр сообщил, что в этот список войдут также структуры и олигархи, связанные с режимом Александра Лукашенко. "Представителем этого типа компаний в списке санкций является компания "Белойл", которая импортирует дизельное топливо и сжиженный газ в Польшу", - сказал Каминский.

Министр также назвал компании "Камаз" и "Лаборатория Касперского".

"Мы будем применять несколько видов санкций, в первую очередь, замораживание финансовых активов и имущественных ресурсов этих компаний. Дополнительное отстранение от участия в публичных торгах, а в случае олигархов - запрет на въезд в нашу страну", — пояснил Каминский.

Он подчеркнул, что "это первый список санкций, охватывающий наиболее серьезные хозяйствующие субъекты в нашей стране".

"Службы еще работают над раскрытием российских структур в Польше, поскольку эти структуры часто прикрываются разными компаниями, зарегистрированными в налоговых гаванях в других странах, а фактическими владельцами являются российские олигархи", - отметил глава МВД.

Напомним, в Еврокомиссии ожидается, что шестой пакет санкций против России будет введен уже на этой неделе.

Темы: ПольшасанкцииРосcияГазпром
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Без помощи Запада в Украине могут задержать зарплаты и пенсии: в Кабмине назвали дедлайн

Россияне расстреляли украинских военнопленных под Запорожьем

В Минфине прокомментировали, есть ли средства на дополнительную мобилизацию

Пушилин заочно приговорен к 15 годам тюрьмы

На антиукраинском "референдуме" в Венгрии возможны множественные голосования и голосования иностранцев

Трое бывших депутатов выехали из Украины под видом волонтеров – NGL.media

Все новости...
Польша
В Польше будут производить детали для F-16
В Польше рассказали о поисках разведки РФ желающих работать против Варшавы
Большинство поляков чувствуют себя в безопасности, несмотря на соседство с РФ и Беларусью
Последние новости
16:23
NYT подала в суд на Microsoft и OpenAI: обвиняет в нарушении авторских прав
16:16
Украинцы больше всего доверяют Зеленскому и Киму, не доверяют − Бойко и Тимошенко
16:13
ИТ-Армия остановила работу одной из крупнейших ERP-систем в РФ
15:54
Более половины украинцев верят, что Украина победит в краткосрочной перспективе
15:42
Джони Айв и Сэм Альтман переманили дизайнера iPhone в LoveFrom
15:42
Треть рекордного немецкого экспорта оружия идет в Украину
15:19
видеоСразу 16 мужчин задержаны вблизи границы со Словакией
15:14
В МИД Украины ответили премьеру Саксонии относительно уступок России: Путин хорошо знает ваш регион
15:13
Без помощи Запада в Украине могут задержать зарплаты и пенсии: в Кабмине назвали дедлайн
14:59
Пять энергоблоков ТЭС остановили на ремонт – "Укрэнерго"
Все новости...
Реклама: