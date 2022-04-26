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Понад 40 країн на базі "Рамштайн" у Німеччині обговорюють стратегічну підтримку України

"Європейська правда"Вівторок, 26 квітня 2022, 15:09

На авіабазі  ВПС США "Рамштайн" у Німеччині проходить стратегічна зустріч Консультативної групи щодо оборони України за участі понад 40 країн, відтак і тих, які не є членами НАТО.

Про це повідомляє "Європейська правда".

На зустрічі присутній у тому числі міністр оборони України Олексій Резніков. 

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У промові на початку міністр оборони США Ллойд Остін назвав цю зустріч історичною, зазначивши, що її мета - допомогти Україні перемогти у війні, розпочатій вторгненням Росії, і підготувати оборонні потужності України до майбутніх викликів. 

Він розповів, що після візиту до Києва переконався у невідкладності оборонних потреб України, зазначивши, що у багатьох столицях поділяють цю думку. 

Остін у своїй промові відзначив мужній спротив України російському вторгненню протягом вже 62 днів. Він підкреслив, що тоді як Росія веде війну через особисті амбіції Путіна, Україна - з необхідності, захищаючи свій суверенітет і демократію. "Але ставки виходять далеко за межі України і навіть Європи. Російське вторгнення є необгрунтованим, безвідповідальним і протиправним, це атака проти світового порядку, заснованого на правилах і виклик для вільних людей по всьому світу… Країни-однодумці об’єднані у підтримці України у цій боротьбі проти імперської російської агресії", - підкреслив він.

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Остін зауважив, що з початку повномасштабної війни США і союзники, близько 30 країн, разом ми зібрали для України військову допомогу на понад 5 млрд доларів, з яких 3,7 млрд надали США.

"Поїздка до Києва посилила моє захоплення тим, як українська армія застосовує цю зброю. Україна явно вірить, що може перемогти - і так само кожен у цьому залі… Україні потрібна наша допомога, щоб перемогти, і вона потребуватиме нашої допомоги, коли війна закінчиться", - зазначив глава Пентагону.

Він зазначив, що США "зрушать небо і землю" для підтримки України. 

Теми: зброяУкраїна
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