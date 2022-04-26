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Более 40 стран на базе "Рамштайн" в Германии обсуждают стратегическую поддержку Украины

"Европейская правда"Вторник, 26 апреля 2022, 15:09

На авиабазе ВВС США "Рамштайн" в Германии проходит стратегическая встреча Консультативной группы по обороне Украины с участием более 40 стран, следовательно, и тех, которые не являются членами НАТО.

Об этом сообщает "Европейская правда".

На встрече присутствует министр обороны Украины Алексей Резников.

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В речи в начале министр обороны США Ллойд Остин назвал эту встречу исторической, отметив, что ее цель – помочь Украине победить в войне, начатой ​​вторжением России, и подготовить оборонные мощности Украины к предстоящим вызовам.

Он рассказал, что после визита в Киев убедился в неотложности оборонных потребностей Украины, отметив, что во многих столицах разделяют это мнение.

Остин в своей речи отметил мужественное сопротивление Украины российскому вторжению уже 62 дня. Он подчеркнул, что в то время как Россия ведет войну из-за личных амбиций Путина, Украина - по необходимости, защищая свой суверенитет и демократию. "Но ставки выходят далеко за пределы Украины и даже Европы. Российское вторжение необоснованно, безответственно и противоправно, это атака против мирового порядка, основанного на правилах и вызов для свободных людей по всему миру… Страны-единомышленники объединены в поддержке Украины в этой борьбе против имперской российской агрессии", – подчеркнул он.

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Остин отметил, что с начала полномасштабной войны США и союзники, около 30 стран, вместе мы собрали для Украины военную помощь более чем на 5 млрд долларов, из которых 3,7 млрд предоставили США.

"Поездка в Киев усилила мой восторг тем, как украинская армия применяет это оружие. Украина явно верит, что может победить - и так же каждый в этом зале... Украине нужна наша помощь, чтобы победить, и она будет нуждаться в нашей помощи, когда война закончится" , – отметил глава Пентагона.

Он отметил, что США "сдвинут небо и землю" для поддержки Украины.

Темы: оружиеУкраина
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