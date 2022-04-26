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У Білорусі проходить спільне з росіянами тренування військово-повітряних сил і ППО

Валентина РоманенкоВівторок, 26 квітня 2022, 15:28
ілюстративне фото БелТА

Військово-повітряні сили та війська ППО Білорусі з 26 по 29 квітня проведуть спільне штабне тренування із залученням російських військових посадових осіб.

Джерело: Міноборони РБ у Telegram

Деталі: Повідомляється, що з 26 по 29 квітня у ВПС та військах ППО республіки Білорусь пройде спільне штабне тренування із залученням посадових осіб об'єднання ВПС та ППО Західного військового округу збройних cил Російської Федерації.

У ході заходу оперативної підготовки відпрацьовуються питання взаємодії органів управління авіацією та ППО при плануванні дій та постановці завдань підлеглим військовим частинам та підрозділам, зазначено у повідомленні.

Нагадаємо: Режим президента РФ Володимира Путіна використовує територію Білорусі як майданчик для завдання ракетних ударів по мирним українським містам.

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Теми: БілорусьРосія
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