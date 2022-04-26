Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

В Беларуси проходит совместная с россиянами тренировка военно-воздушных сил и ПВО

Валентина РоманенкоВторник, 26 апреля 2022, 15:28
иллюстративное фото БелТА

Военно-воздушные силы и войска ПВО Беларуси с 26 по 29 апреля проведут совместную штабную тренировку с привлечением российских военных должностных лиц.

Источник: Минобороны РБ в Telegram

Детали: Сообщается, что с 26 по 29 апреля в ВВС и войсках ПВО республики Беларусь пройдет совместная штабная тренировка с привлечением должностных лиц объединения ВВС и ПВО Западного военного округа Вооруженных Сил Российской Федерации.

В ходе мероприятия оперативной подготовки отрабатываются вопросы взаимодействия органов управления авиацией и ПВО при планировании действий и постановке задач подчиненным воинским частям и подразделениям, указано в сообщении.

Напомним: Режим президента РФ Владимира Путина использует территорию Беларуси как площадку для нанесения ракетных ударов по мирным украинским городам.

ВИДЕО ДНЯ
Темы: БеларусьРосcия
Главное сегодня

Путин угрожает "молниеносными ударами" тем, кто захочет вмешаться в войну

В Украине появилось представительство Starlink

Из-за данных разведки США российские войска стреляют по пустым полям – СМИ

Еврокомиссия предложила отменить на год все пошлины и квоты на экспорт из Украины в ЕС

Зеленского пригласили на саммит G20, где может находиться Путин

Песков: Об обмене Медведчука на украинских военніх речь не идет

Все новости...
Беларусь
В Украине национализируют судно Беларуси, выполнявшее операции для РФ
Лукашенко, который помогает бомбить Украину, призвал соседей "жить дружно"
Украинским туроператорам хотят запретить работу в России и Беларуси
Последние новости
17:45
ЕС сделал первый шаг к сокращению финансирования Венгрии за коррупцию
17:39
видеоПо примеру Дюнкерка: бойцы Мариуполя просят о процедуре, на которую даже Гитлер в 1940-м согласился
17:25
Глава и 418 депутатов Госдумы РФ получили подозрения от прокуратуры Украины
17:16
Минобороны Британии сообщило об объеме нелетальной помощи, предоставленной Украине
17:11
Россия ожидает падения добычи нефти до 17% в 2022 году
17:05
"Порошенко могут запретить идти в президенты" – анализ законопроекта
17:04
дополненоПутин до сих пор уверяет, что выполнит все задачи войны в Украине
16:56
Швецию и Финляндию предупредили об усилении вмешательства РФ в связи с подготовкой их вступления в НАТО
16:56
РФ "денацифицировала" в Украине более 1,5 тысяч детсадов, школ и вузов, 102 из которых – уничтожила
16:50
Путин угрожает "молниеносными ударами" тем, кто захочет вмешаться в войну
Все новости...