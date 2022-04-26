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В Беларуси проходит совместная с россиянами тренировка военно-воздушных сил и ПВО

Валентина РоманенкоВторник, 26 апреля 2022, 15:28
В Беларуси проходит совместная с россиянами тренировка военно-воздушных сил и ПВО
иллюстративное фото БелТА

Военно-воздушные силы и войска ПВО Беларуси с 26 по 29 апреля проведут совместную штабную тренировку с привлечением российских военных должностных лиц.

Источник: Минобороны РБ в Telegram

Детали: Сообщается, что с 26 по 29 апреля в ВВС и войсках ПВО республики Беларусь пройдет совместная штабная тренировка с привлечением должностных лиц объединения ВВС и ПВО Западного военного округа Вооруженных Сил Российской Федерации.

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В ходе мероприятия оперативной подготовки отрабатываются вопросы взаимодействия органов управления авиацией и ПВО при планировании действий и постановке задач подчиненным воинским частям и подразделениям, указано в сообщении.

Напомним: Режим президента РФ Владимира Путина использует территорию Беларуси как площадку для нанесения ракетных ударов по мирным украинским городам.

Темы: БеларусьРосcия
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