Президентка Молдови звинуватила придністровські сили в організації вибухів у регіоні

Президентка Молдови Мая Санду заявила, що вибухи у Придністров'ї та спроби ескалації пов'язані з силами всередині невизнаного регіону.

Про це вона заявила на брифінгу за підсумками засідання Вищої ради безпеки, пише "Європейська правда" з посиланням на Newsmaker.

"За наявною зараз інформацією, у спробах ескалації ситуації у придністровському регіоні задіяні сили придністровського регіону. Це сили, що виступають за війну, вони зацікавлені в дестабілізації ситуації", — сказала Санду, зазначивши, що молдавська влада продовжує збирати та вивчати інформацію.

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Санду заявила, що Кишинів має інформацію про вибух на тираспольському аеродромі. Проте його причина владі Молдови невідома.

"Наш аналіз говорить про те, що є напруженість між різними силами всередині Придністров'я, які зацікавлені в дестабілізації ситуації. Це робить регіон уразливим та створює ризики для Молдови. Засуджуємо будь-які провокації та спроби залучити Молдову до дій, які можуть поставити під загрозу мир у країні. Кишинів, як і раніше, наполягає на мирному вирішенні придністровського конфлікту", - сказала Санду.

Вона підкреслила, що Кишинів не має жодних планів блокади Придністров'я і попросив громадян зберігати спокій і черпати інформацію з перевірених джерел.

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Санду також закликала ЗМІ, лідерів громадської думки та політиків уникати провокаційних заяв.

Нагадаємо, 25 квітня вдень сталися вибухи у будівлі "міністерства держбезпеки" у Тирасполі, а наступного дня підірвали вежу телетранслятора.

Після повідомлень про вибухи у невизнаному Придністров’ї на виїзд на підконтрольну молдовському уряду територію утворились автомобільні черги.