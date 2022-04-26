У Радбезі РФ мріють, що Україна розпадеться на кілька держав

Секретар Ради безпеки РФ Микола Патрушев заявив, що результатом політики Києва та Заходу може стати лише розпад України на декілька держав.

Джерело: Патрушев в інтерв'ю "Російській газеті", пише РИА Новости

Пряма мова: "Якщо щось сьогодні й об'єднує народи, які живуть в Україні, то лише страх перед звірствами націоналістичних батальйонів. Тому результатом політики Заходу та підконтрольного йому київського режиму може стати лише розпад України на декілька держав".

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Деталі: Секретар Ради безпеки країни-агресора стверджує, що американці, бажаючи придушити Росію, нібито вирішили створити в Україні "антипод" РФ, "намагаючись розділити по суті єдиний народ".

"Не знайшовши жодної позитивної основи для того, щоб залучити українців на свій бік, Вашингтон задовго до держперевороту 2014 року навіював українцям винятковість їхньої нації та ненависть до всього російського", - вигадав Патрушев.