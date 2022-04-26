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В Совбезе РФ мечтают, что Украина распадется на несколько государств

Катерина ТищенкоВторник, 26 апреля 2022, 16:47
В Совбезе РФ мечтают, что Украина распадется на несколько государств
Николай Патрушев, ТАСС

Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев заявил, что итогом политики Киева и Запада может стать только распад Украины на несколько государств.

Источник: Патрушев в интервью "Российской газете", пишет РИА Новости

Прямая речь: "Если что сегодня и объединяет народы, живущие на Украине, то лишь страх перед зверствами националистических батальонов. Поэтому итогом политики Запада и подконтрольного ему киевского режима может стать только распад Украины на несколько государств".

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Детали: Секретарь Совбеза страны-агрессора утверждает, что американцы, желая подавить Россию, якобы решили создать в Украине "антипод" РФ, "пытаясь разделить по сути единый народ".

"Не найдя никакой позитивной основы для того, чтобы привлечь украинцев на свою сторону, Вашингтон задолго до госпереворота 2014 года внушал украинцам исключительность их нации и ненависть ко всему русскому", - придумал Патрушев.

Темы: Росcиявойна
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