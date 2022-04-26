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Допомогли компаніям Медведчука "нагріти руки" на імпорті дистиляту: ДБР оголосило підозру 10 митникам

Валентина РоманенкоВівторок, 26 квітня 2022, 17:25
ілюстративне фото митниці

Державне бюро розслідувань повідомило про підозру десятьом працівникам митного поста "Мукачево" Закарпатської митниці за сприяння незаконному імпорту нафтопродуктів компаніями, близькими до кума Путіна Віктора Медведчука

Джерело: ДБР

Деталі: Протягом 2017-2018 років компанія зі сфери впливу кума путіна Віктора Медведчука імпортувала залізничним та автомобільним транспортом нафтопродукти - легкі та середні дистиляти. Проте у документах зазначалось, що у цистернах знаходиться газовий конденсат, що не є підакцизним товаром.

Під час митного оформлення службові особи митниці "не помічали" підміни та розмитнювали легкі, середні дистиляти як газовий конденсат. Це дозволило організаторам ухилитися від сплати акцизного податку та ПДВ на мільйони гривень.

Працівники митного поста підозрюються ДБР у неналежному виконанні службових обов’язків через несумлінне ставлення до них, що спричинило тяжкі наслідки державним інтересам.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 5 років.

Що передувало: У квітні ДБР вже оголосило підозру трьом працівникам цього митного поста, через діяння яких державний бюджет втратив 7,8 млн гривень при імпорті вказаних нафтопродуктів.

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Сума встановлених збитків, які спричинила вказана оборудка, вже складає більш ніж 31,8 млн гривень, зазначає бюро.

Теми: МедведчукнафтаДБРмитниця
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