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Помогли компаниям Медведчука нажиться на импорте дистиллята: подозрение 10 таможенникам

Валентина РоманенкоВторник, 26 апреля 2022, 17:25
иллюстративное фото таможни

Государственное бюро расследований сообщило о подозрении десяти работникам таможенного поста "Мукачево" Закарпатской таможни за содействие незаконному импорту нефтепродуктов компаниями, близкими к куму Путина Виктору Медведчуку

Источник: ГБР

Детали: В течение 2017-2018 годов компания из сферы влияния кума путина Виктора Медведчука импортировала железнодорожным и автомобильным транспортом нефтепродукты – легкие и средние дистилляты. Однако в документах отмечалось, что в цистернах находится газовый конденсат - не подакцизный товар.

При таможенном оформлении должностные лица таможни "не замечали" подмены и растаможивали легкие, средние дистилляты как газовый конденсат. Это позволило организаторам уклониться от уплаты акцизного налога и НДС на миллионы гривен.

Работники таможенного поста подозреваются ГБР в ненадлежащем исполнении служебных обязанностей из-за недобросовестного отношения к ним, что повлекло за собой тяжкие последствия для государственных интересов.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 5 лет.

Что предшествовало: В апреле ГБР уже объявило подозрение трем работникам этого таможенного поста, из-за действий которых государственный бюджет потерял 7,8 млн гривен при импорте указанных нефтепродуктов.

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Сумма установленного ущерба, вызванного указанной сделкой, уже составляет более 31,8 млн гривен, отмечает бюро.

Темы: МедведчукнефтьГБРтаможня
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