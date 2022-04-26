Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Помогли компаниям Медведчука нажиться на импорте дистиллята: подозрение 10 таможенникам

Валентина РоманенкоВторник, 26 апреля 2022, 17:25
Помогли компаниям Медведчука нажиться на импорте дистиллята: подозрение 10 таможенникам
иллюстративное фото таможни

Государственное бюро расследований сообщило о подозрении десяти работникам таможенного поста "Мукачево" Закарпатской таможни за содействие незаконному импорту нефтепродуктов компаниями, близкими к куму Путина Виктору Медведчуку

Источник: ГБР

Детали: В течение 2017-2018 годов компания из сферы влияния кума путина Виктора Медведчука импортировала железнодорожным и автомобильным транспортом нефтепродукты – легкие и средние дистилляты. Однако в документах отмечалось, что в цистернах находится газовый конденсат - не подакцизный товар.

Реклама:

При таможенном оформлении должностные лица таможни "не замечали" подмены и растаможивали легкие, средние дистилляты как газовый конденсат. Это позволило организаторам уклониться от уплаты акцизного налога и НДС на миллионы гривен.

Работники таможенного поста подозреваются ГБР в ненадлежащем исполнении служебных обязанностей из-за недобросовестного отношения к ним, что повлекло за собой тяжкие последствия для государственных интересов.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 5 лет.

ВИДЕО ДНЯ

Что предшествовало: В апреле ГБР уже объявило подозрение трем работникам этого таможенного поста, из-за действий которых государственный бюджет потерял 7,8 млн гривен при импорте указанных нефтепродуктов.

Сумма установленного ущерба, вызванного указанной сделкой, уже составляет более 31,8 млн гривен, отмечает бюро.

Темы: МедведчукнефтьГБРтаможня
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Без помощи Запада в Украине могут задержать зарплаты и пенсии: в Кабмине назвали дедлайн

Россияне расстреляли украинских военнопленных под Запорожьем

В Минфине прокомментировали, есть ли средства на дополнительную мобилизацию

Пушилин заочно приговорен к 15 годам тюрьмы

На антиукраинском "референдуме" в Венгрии возможны множественные голосования и голосования иностранцев

Трое бывших депутатов выехали из Украины под видом волонтеров – NGL.media

Все новости...
Медведчук
Невестка Марченко засветилась в московском бутике, а дочь "пасет задних" в вузе
Еще один сообщник Медведчука, который готовил госпереворот, получил тюремный срок
Секретарь СНБО Алексей Данилов о реестре олигархов, выборах во время войны и том, когда закроют телемарафон
Последние новости
16:23
NYT подала в суд на Microsoft и OpenAI: обвиняет в нарушении авторских прав
16:16
Украинцы больше всего доверяют Зеленскому и Киму, не доверяют − Бойко и Тимошенко
16:13
ИТ-Армия остановила работу одной из крупнейших ERP-систем в РФ
15:54
Более половины украинцев верят, что Украина победит в краткосрочной перспективе
15:42
Джони Айв и Сэм Альтман переманили дизайнера iPhone в LoveFrom
15:42
Треть рекордного немецкого экспорта оружия идет в Украину
15:19
видеоСразу 16 мужчин задержаны вблизи границы со Словакией
15:14
В МИД Украины ответили премьеру Саксонии относительно уступок России: Путин хорошо знает ваш регион
15:13
Без помощи Запада в Украине могут задержать зарплаты и пенсии: в Кабмине назвали дедлайн
14:59
Пять энергоблоков ТЭС остановили на ремонт – "Укрэнерго"
Все новости...
Реклама: