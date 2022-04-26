У Німеччині заявили, що повна незалежність від російської нафти є питанням лічених днів

Міністр економіки Німеччини Роберт Габек заявив, що країна готова припинити поставки російської нафти.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Süddeutsche Zeitung.

"Сьогодні я можу сказати, що ембарго стало прийнятним для Німеччини", - сказав політик після зустрічі зі своєю польською колегою Анною Москвою у Варшаві.

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Частка російської нафти на німецькому ринку становить лише близько 12 відсотків. І ця частка припадає виключно на поставки для нафтопереробного заводу PCK у Шведт-на-Одері.

"Тут ми шукаємо альтернативу. Ця альтернатива — завдання найближчих днів" - сказав Габек.

Він припускає, що питання вирішиться за декілька днів. Перед зустріччю у Варшаві говорилося, що польський порт Гданськ може зіграти важливу роль у забезпеченні постачання Шведта. Шведт підключений до трубопроводу з Росії і контролюється російською компанією "Роснефть".

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Досі Габек завжди наголошував, що незалежність від російської нафти не може бути досягнута до кінця року і що негайне ембарго завдасть серйозної шкоди німецькій економіці.

Нагадаємо, держави-члени Європейського Союзу не мають згоди щодо повного ембарго або підвищення мит на імпорт російської нафти та газу.

Німеччина, яка отримує більшу частину свого природного газу з Росії, рішуче виступила проти припинення поставок нафти та газу, поки не знайде достатні альтернативні джерела постачання.