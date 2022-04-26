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В Германии заявили, что независимость от российской нефти - вопрос считанных дней

"Европейская правда"Вторник, 26 апреля 2022, 17:26

Министр экономики Германии Роберт Хабек заявил, что страна готова приостановить поставки российской нефти.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Süddeutsche Zeitung.

"Сегодня я могу сказать, что эмбарго стало приемлемым для Германии", – сказал политик после встречи со своей польской коллегой Анной Москвой в Варшаве.

Доля российской нефти на немецком рынке составляет всего около 12 процентов. И эта доля приходится исключительно на поставки для нефтеперерабатывающего завода PCK в Шведте-на-Одере.

"Здесь мы ищем альтернативу. Эта альтернатива – задача ближайших дней", - сказал Хабек.

Он предполагает, что вопрос решится через несколько дней. Перед встречей в Варшаве говорилось, что польский порт Гданьск может сыграть немаловажную роль в обеспечении поставок Шведту. Шведт подключен к трубопроводу из России и контролируется российской компанией "Роснефть".

До сих пор Хабек всегда подчеркивал, что независимость от российской нефти не может быть достигнута до конца года и что немедленное эмбарго нанесет серьезный урон немецкой экономике.

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Напомним, государства-члены Европейского Союза нет согласия о полном эмбарго или повышении пошлин на импорт российской нефти и газа.

Германия, получающая большую часть своего газа из России, решительно выступила против прекращения поставок нефти и газа, пока не найдет достаточные альтернативные источники поставки.

Темы: ГерманиянефтьРосcия
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