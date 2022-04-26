Миколу Гнатовського обрали суддею ЄСПЛ від України

Парламентська асамблея Ради Європи обрала Миколу Гнатовського суддею Європейського суду з прав людини від України.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила депутатка Євгенія Кравчук, яка входить до української делегації в ПАРЄ, пише "Європейська правда".

За призначення Гнатовського проголосувала 190 делегатів.

До березня минулого року Гнатовський був головою Європейського комітету із запобігання тортурам та є доцентом кафедри міжнародного права КНУ ім. Тараса Шевченка.

Гнатовський стане суддею ЄСПЛ після складення ним присяги судді на 9-річний термін. Він став третім суддею ЄСПЛ від України після Володимира Буткевича та Ганни Юдківської.

Нагадаємо, 22 вересня 2021 Комітет з відбору суддів ПАРЄ відхилив визначений Україною список з трьох кандидатів на посаду судді Європейського суду з прав людини (ЄСПЛ), а 27 вересня ПАРЄ більшістю голосів остаточно відхилила українські кандидатури.

У грудні Україна склала новий список кандидатів, допущених до участі у конкурсі з метою обрання суддею Європейського суду з прав людини від України.

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Детальніше про те, які проблеми виникли під час попереднього конкурсу - у колонці директора Харківської правозахисної групи Євгена Захарова Суддя без правил: чому в Страсбурзі відхилили кандидатів у ЄСПЛ від України;

а також: Цемент для страсбурзького суду: хто хоче стати новим суддею ЄСПЛ від України.