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Дипломати США повернулись до України вперше з початку війни – ЗМІ

"Європейська правда"Вівторок, 26 квітня 2022, 18:37

Американські дипломати у вівторок повернулися в Україну вперше після вторгнення Росії.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє CNN з посиланням на джерело, знайоме з ситуацією.

За словами джерела, дипломати прибули в Україну з Польщі та вирушили до Львова для одноденної подорожі.

Візит відбувся після того, як держсекретар США Ентоні Блінкен під час візиту до Києва повідомив президенту Володимиру Зеленському, що США повернуть дипломатів до України з цього тижня.

У Держдепі планують постійно переоцінювати ситуацію з безпекою для одноденних поїздок дипломатів до Львова.

За словами джерел, Держдеп також переглядає ситуацію з безпекою в Україні ширше після того, як Росія в понеділок завдала ударів по п'яти залізничних станціях у центральній та західній Україні. Удари сталися через кілька годин після того, як Блінкен і міністр оборони Ллойд Остін завершили візит до Києва.

"Як сказав держсекретар, американські дипломати повернуться в Україну цього тижня. Ми постійно оцінюємо ситуацію з безпекою з метою якнайшвидшого відновлення роботи посольства в Києві, щоб сприяти нашій підтримці уряду та народу України, який мужньо захищає свою країну", – заявив представник Держдепу.

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Зазначається, що американські дипломати здійснюють одноденні поїздки до Львова, уникаючи залізничного транспорту, в той же час  потяги є важливою частиною української боротьби, тому що вони є одним із шляхів потрапляння нової військової техніки в Україну.

Теми: дипломатичні відносиниСШАУкраїна
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