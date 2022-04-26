Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Дипломати США повернулись до України вперше з початку війни – ЗМІ

"Європейська правда"Вівторок, 26 квітня 2022, 18:37

Американські дипломати у вівторок повернулися в Україну вперше після вторгнення Росії.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє CNN з посиланням на джерело, знайоме з ситуацією.

За словами джерела, дипломати прибули в Україну з Польщі та вирушили до Львова для одноденної подорожі.

Реклама:

Візит відбувся після того, як держсекретар США Ентоні Блінкен під час візиту до Києва повідомив президенту Володимиру Зеленському, що США повернуть дипломатів до України з цього тижня.

У Держдепі планують постійно переоцінювати ситуацію з безпекою для одноденних поїздок дипломатів до Львова.

За словами джерел, Держдеп також переглядає ситуацію з безпекою в Україні ширше після того, як Росія в понеділок завдала ударів по п'яти залізничних станціях у центральній та західній Україні. Удари сталися через кілька годин після того, як Блінкен і міністр оборони Ллойд Остін завершили візит до Києва.

ВІДЕО ДНЯ

"Як сказав держсекретар, американські дипломати повернуться в Україну цього тижня. Ми постійно оцінюємо ситуацію з безпекою з метою якнайшвидшого відновлення роботи посольства в Києві, щоб сприяти нашій підтримці уряду та народу України, який мужньо захищає свою країну", – заявив представник Держдепу.

Зазначається, що американські дипломати здійснюють одноденні поїздки до Львова, уникаючи залізничного транспорту, в той же час  потяги є важливою частиною української боротьби, тому що вони є одним із шляхів потрапляння нової військової техніки в Україну.

Теми: дипломатичні відносиниСШАУкраїна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

У Бєлгородській області відбулися бойові зіткнення, знищено опорний пункт росіян – ГУР

Польські перевізники знову блокуватимуть КПП "Дорогуськ-Ягодин"

фотоРодини військовополонених провели акції у Києві та Запоріжжі

Кулеба назвав історичною домовленість Шольца й Орбана щодо голосування

НАЗК вилучило Raiffeisen Bank зі списку спонсорів війни

фотоАвтобус з України із 54 пасажирами перекинувся у Словаччині

Усі новини...
дипломатичні відносини
Зеленський анонсував "потужний вересень": Україну чутиме Глобальний Південь
Зеленський зустрівся з фон дер Ляєн: говорили про зерно, Україну в ЄС і формулу миру
Президентка Угорщини Новак приїхала на Закарпаття
Останні новини
19:22
На Авдіївському напрямку в неділю відбито 25 ворожих атак – Генштаб
19:12
Німеччина та Грузія підпишуть міграційну угоду
19:02
У Бєлгородській області відбулися бойові зіткнення, знищено опорний пункт росіян – ГУР
18:53
ФОТОАстронавт із МКС зробив знімок гігантських айсбергів, які пливуть в океані
18:44
Лондон та Берлін розповіли, яким бачать майбутнє Cектору Гази
18:40
Партія Путіна підтримала його на виборах, він згадав про "кольорові перевороти"
18:21
ФОТОПричепив на бороду 187 льодяників: американець встановив світовий "різдвяний" рекорд
18:15
Польські перевізники знову блокуватимуть КПП "Дорогуськ-Ягодин"
18:03
Біля станції метро "Деміївська" просів ґрунт
17:56
На Миколаївщині авто підірвалося на міні – чоловіки їхали по дрова
Усі новини...
Реклама: