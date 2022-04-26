Дипломати США повернулись до України вперше з початку війни – ЗМІ

Американські дипломати у вівторок повернулися в Україну вперше після вторгнення Росії.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє CNN з посиланням на джерело, знайоме з ситуацією.

За словами джерела, дипломати прибули в Україну з Польщі та вирушили до Львова для одноденної подорожі.

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Візит відбувся після того, як держсекретар США Ентоні Блінкен під час візиту до Києва повідомив президенту Володимиру Зеленському, що США повернуть дипломатів до України з цього тижня.

У Держдепі планують постійно переоцінювати ситуацію з безпекою для одноденних поїздок дипломатів до Львова.

За словами джерел, Держдеп також переглядає ситуацію з безпекою в Україні ширше після того, як Росія в понеділок завдала ударів по п'яти залізничних станціях у центральній та західній Україні. Удари сталися через кілька годин після того, як Блінкен і міністр оборони Ллойд Остін завершили візит до Києва.

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"Як сказав держсекретар, американські дипломати повернуться в Україну цього тижня. Ми постійно оцінюємо ситуацію з безпекою з метою якнайшвидшого відновлення роботи посольства в Києві, щоб сприяти нашій підтримці уряду та народу України, який мужньо захищає свою країну", – заявив представник Держдепу.

Зазначається, що американські дипломати здійснюють одноденні поїздки до Львова, уникаючи залізничного транспорту, в той же час потяги є важливою частиною української боротьби, тому що вони є одним із шляхів потрапляння нової військової техніки в Україну.