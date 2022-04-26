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Дипломаты США вернулись в Украину впервые с начала войны – СМИ

"Европейская правда"Вторник, 26 апреля 2022, 18:37

Американские дипломаты во вторник вернулись в Украину впервые после вторжения России.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает CNN со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

По словам источника, дипломаты прибыли в Украину из Польши и отправились во Львов для однодневного путешествия.

Визит состоялся после того, как госсекретарь США Энтони Блинкен во время визита в Киев сообщил президенту Владимиру Зеленскому, что США вернут дипломатов в Украину на этой неделе.

В Госдепе планируют постоянно переоценивать ситуацию с безопасностью для однодневных поездок дипломатов во Львов.

По словам источников, Госдеп также пересматривает ситуацию с безопасностью в Украине шире после того, как Россия в понедельник нанесла удары по пяти железнодорожным станциям в центральной и западной Украине. Удары произошли спустя несколько часов после того, как Блинкен и министр обороны Ллойд Остин завершили визит в Киев.

Как сказал госсекретарь, американские дипломаты вернутся в Украину на этой неделе. Мы постоянно оцениваем ситуацию с безопасностью с целью скорейшего возобновления работы посольства в Киеве, чтобы содействовать нашей поддержке правительства и народа Украины, которое мужественно защищает свою страну", – заявил представитель Госдепа.

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Отмечается, что американские дипломаты совершают однодневные поездки во Львов, избегая железнодорожного транспорта, в то же время поезда являются важной частью украинской борьбы, потому что они являются одним из путей попадания новой военной техники в Украину.

Темы: дипломатические отношенияСШАУкраина
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