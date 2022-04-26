Глава невизнаного Придністров'я заявив, що "сліди терористичних атак ведуть в Україну"

Глава невизнаного Придністров'я Вадим Красносільський заявив, що, за попередніми даними, "сліди терористичних атак ведуть в Україну".

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Newsmaker.

"Як показали перші висновки проведення невідкладних оперативно-слідчих заходів, сліди цих нападів ведуть в Україну. Після початку бойових дій в Україні Придністров'я дотримувалося нейтралітету і відкрито про це заявляло — що ми не агресори, що Придністров'я не планувало і не планує напад на наших сусідів…Я припускаю, що ті, хто організував цей напад, мають на меті втягнути Придністров'я в конфлікт", - сказав Красносільський.

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Він закликав українську владу провести розслідування у зв'язку з атаками у Придністров'ї.

"Прошу вас розслідувати дані факти незаконного переміщення тих чи інших бойових груп та вчинення ними терористичних актів тут, на території Придністров'я", - сказав Красносільський.

Він також звернувся до центральної влади Молдови із закликом "не піддаватися на провокації".

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Слід зазначити, що президент Молдови Мая Санду заявила після засідання Ради безпеки, що за наявною зараз інформацією, до вибухів у Придністров'ї причетні сили з самого регіону.

Нагадаємо, 25 квітня вдень сталися вибухи у будівлі "міністерства держбезпеки" у Тирасполі, а наступного дня підірвали вежу телетранслятора.

Після повідомлень про вибухи у невизнаному Придністров’ї на виїзд на підконтрольну молдовському уряду територію утворились автомобільні черги.