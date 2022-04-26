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Глава невизнаного Придністров'я заявив, що "сліди терористичних атак ведуть в Україну"

"Європейська правда"Вівторок, 26 квітня 2022, 19:27

Глава невизнаного Придністров'я Вадим Красносільський заявив, що, за попередніми даними, "сліди терористичних атак ведуть в Україну".

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Newsmaker.

"Як показали перші висновки проведення невідкладних оперативно-слідчих заходів, сліди цих нападів ведуть в Україну. Після початку бойових дій в Україні Придністров'я дотримувалося нейтралітету і відкрито про це заявляло — що ми не агресори, що Придністров'я не планувало і не планує напад на наших сусідів…Я припускаю, що ті, хто організував цей напад, мають на меті втягнути Придністров'я в конфлікт", - сказав Красносільський.

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Він закликав українську владу провести розслідування у зв'язку з атаками у Придністров'ї.

"Прошу вас розслідувати дані факти незаконного переміщення тих чи інших бойових груп та вчинення ними терористичних актів тут, на території Придністров'я", - сказав Красносільський.

Він також звернувся до центральної влади Молдови із закликом "не піддаватися на провокації".

ВІДЕО ДНЯ

Слід зазначити, що президент Молдови Мая Санду заявила після засідання Ради безпеки, що за наявною зараз інформацією, до вибухів у Придністров'ї причетні сили з самого регіону.

Нагадаємо, 25 квітня вдень сталися вибухи у будівлі "міністерства держбезпеки" у Тирасполі, а наступного дня підірвали вежу телетранслятора

Після повідомлень про вибухи у невизнаному Придністров’ї на виїзд на підконтрольну молдовському уряду територію утворились автомобільні черги.

Теми: Придністров'я
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