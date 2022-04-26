Глава непризнанного Приднестровья заявил, что следы атак "ведут в Украину"

Глава непризнанного Приднестровья Вадим Красносельский заявил, что, по предварительным данным, "следы террористических атак ведут в Украину".

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Newsmaker.

"Как показали первые выводы проведения неотложных оперативно-следственных мероприятий, следы данных нападений ведут в Украину. После начала боевых действий в Украине Приднестровье соблюдало нейтралитет и открыто об этом заявляло — что мы не агрессоры, что Приднестровье не планировало и не планирует нападение на наших соседей…Я предполагаю, что те, кто организовал данное нападение, имеют цель втянуть Приднестровье в конфликт", — сказал Красносельский.

Он призвал украинские власти провести расследование в связи с атаками в Приднестровье.

"Прошу вас расследовать данные факты незаконного перемещения тех или иных боевых групп и совершения ими террористических актов здесь, на территории Приднестровья", — сказал Красносельский.

Он также обратился к центральным властям Молдовы с призывом "не поддаваться на провокации".

Следует отметить, что президент Молдовы Майя Санду заявила после заседания Совбеза, что, по имеющейся сейчас информации, ко взрывам в Приднестровье причастны силы из самого региона.

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Напомним, 25 апреля днем ​​произошли взрывы в здании министерства госбезопасности в Тирасполе, а на следующий день была взорвана вышка телетранслятора.

После сообщений о взрывах в непризнанном Приднестровье на выезд на подконтрольную молдавскому правительству территорию образовались автомобильные очереди.