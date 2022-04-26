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Контактна група з оборони України засідатиме щомісяця - міністр оборони США

"Європейська правда"Вівторок, 26 квітня 2022, 19:45

Зустріч Консультативної групи з оборони України за участю західних країн тепер відбуватиметься щомісяця.

Про це оголосив міністр оборони США Ллойд Остін після першої такої зустрічі, яка відбулася у вівторок у Німеччині, пише "Європейська правда".

"Я з гордістю повідомляю, що сьогоднішня зустріч стане щомісячною Контактною групою з оборони України. Контактна група стане засобом для країн доброї волі, щоб активізувати зусилля, координувати допомогу та зосередитися на перемозі у сьогоднішній боротьбі та боротьбі у майбутньому", - сказав Остін.

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За його словами, зустрічі можуть відбуватися із присутністю сторін, віртуально або у змішаному режимі.

Остін розповів, що на сьогоднішній зустрічі обговорювалися питання щодо довгострокової підтримки обороноздатності України, у тому числі про те, що для цього потрібно від оборонно-промислових сфер країн-учасниць.

Нагадаємо, на зустрічі міністр оборони Німеччини Крістіна Ламбрехт оголосили про дозвіл продавати Києву зенітні самохідні установки Gepard та навчати українських військових на німецькій території.

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Теми: СШАНАТОвійна
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