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Контактная группа по обороне Украины будет встречаться ежемесячно – Остин

"Европейская правда"Вторник, 26 апреля 2022, 19:45

Встреча Консультативной группы по обороне Украины с участием западных стран будет теперь проходить ежемесячно.

Об этом объявил министр обороны США Ллойд Остин после первой такой встречи, которая состоялась во вторник в Германии, пишет "Европейская правда".

"Я с гордостью сообщаю, что сегодняшняя встреча станет ежемесячной Контактной группой по обороне Украины. Контактная группа станет средством для стран доброй воли, чтобы активизировать усилия, координировать помощь и сосредоточиться на победе в сегодняшней борьбе и борьбе в будущем", - сказал Остин.

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По его словам, встречи могут проходить с присутствием сторон, виртуально или в смешанном режиме.

Остин рассказал, что на сегодняшней встрече обсуждались вопросы о долгосрочной поддержке обороноспособности Украины, в том числе о том, что для этого потребуется от оборонно-промышленных сфер стран-участниц.

Напомним, на встрече министр обороны Германии Кристина Ламбрехт обїявила о разрешении оружейной компании Krauss-Maffei Wegmann продавать Киеву зенитные самоходные установки Gepard.

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Темы: СШАНАТОвойна
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