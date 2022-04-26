РФ припинила поставки газу до Польщі - ЗМІ

За неофіційною інформацією, Росія припинила постачання газу до Польщі, імовірною причиною є відмова платити за нього в рублях.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляють польські ЗМІ, зокрема, Polsat News і RMF24.

У зв'язку з припиненням постачання газу в міністерства клімату та довкілля Польщі відбувається зустріч команди кризового управління.

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"Польща має необхідні запаси газу та джерела постачання, які захищають нашу безпеку - ми були фактично незалежними від Росії протягом багатьох років. Наші сховища заповнені на 76 відсотків. Нестачі газу в польських будинках не буде", - написала міністр клімату та довкілля Анна Москва у Twitter.

Причиною припинення поставок газу може бути питання розрахунків, оскільки кілька тижнів тому Путін підписав указ, яким зобов’язує іноземних підрядників "Газпрому" з 1 квітня розраховуватись за російський газ у рублях. Країни ЄС, зокрема Польща, не погодилися на це.

Як зазначає RMF24, наразі незрозуміло, які причини стоять за припиненням поставок: технічні чи політичні.

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За даними порталу Onet, минулої п'ятниці в Польщі закінчився термін розрахунків за газ у російській валюті. Польський оператор PGNiG неодноразово повідомляв, що не буде платити в рублях, оскільки контракти цього не дозволяють.

Після інформації про призупинення поставок газу на голландській біржі TTF ціни на сировину зросли більш ніж на 10 відсотків.

Минулого тижня "Газпром" не зарезервував потужність польської ділянки газопроводу "Ямал-Європа".