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РФ припинила поставки газу до Польщі - ЗМІ

"Європейська правда"Вівторок, 26 квітня 2022, 20:43

За неофіційною інформацією, Росія припинила постачання газу до Польщі, імовірною причиною є відмова платити за нього в рублях.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляють польські ЗМІ, зокрема, Polsat News і RMF24.

У зв'язку з припиненням постачання газу в міністерства клімату та довкілля Польщі відбувається зустріч команди кризового управління.

"Польща має необхідні запаси газу та джерела постачання, які захищають нашу безпеку - ми були фактично незалежними від Росії протягом багатьох років. Наші сховища заповнені на 76 відсотків. Нестачі газу в польських будинках не буде", - написала міністр клімату та довкілля Анна Москва у Twitter.

Причиною припинення поставок газу може бути питання розрахунків, оскільки кілька тижнів тому Путін підписав указ, яким зобов’язує іноземних підрядників "Газпрому" з 1 квітня розраховуватись за російський газ у рублях. Країни ЄС, зокрема Польща, не погодилися на це.

Як зазначає RMF24, наразі незрозуміло, які причини стоять за припиненням поставок: технічні чи політичні.

За даними порталу Onet, минулої п'ятниці в Польщі закінчився термін розрахунків за газ у російській валюті. Польський оператор PGNiG неодноразово повідомляв, що не буде платити в рублях, оскільки контракти цього не дозволяють.

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Після інформації про призупинення поставок газу на голландській біржі TTF ціни на сировину зросли більш ніж на 10 відсотків.

Минулого тижня "Газпром" не зарезервував потужність польської ділянки газопроводу "Ямал-Європа".

Теми: РосіяПольщагаз
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