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РФ прекратила поставки газа в Польшу - СМИ

"Европейская правда"Вторник, 26 апреля 2022, 20:43

По неофициальной информации, Россия прекратила поставки газа в Польшу, вероятная причина - отказ платить за него в рублях.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщают польские СМИ, в частности Polsat News и RMF24.

В связи с прекращением поставки газа в министерства климата и окружающую среду Польши проходит встреча команды кризисного управления.

"У Польши есть необходимые запасы газа и источники поставок, которые защищают нашу безопасность - мы были фактически независимыми от России в течение многих лет. Наши хранилища восполнены на 76 процентов. Недостатка газа в польских домах не будет", - написала министр климата и окружающей среды Анна Москва в Twitter.

Причиной прекращения поставок газа может стать вопрос расчетов, поскольку несколько недель назад Путин подписал указ, обязывающий иностранных подрядчиков "Газпрома" с 1 апреля рассчитываться за российский газ в рублях. Страны ЕС, в частности, Польша, не согласились на это.

Как отмечает RMF24, пока неясно, какие причины стоят за прекращением поставок: технические или политические.

По данным портала Onet, в прошлую пятницу в Польше истек срок расчетов за газ в российской валюте. Польский оператор PGNiG не раз сообщал, что не будет платить в рублях, поскольку контракты этого не позволяют.

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После информации о приостановке поставок газа на голландской бирже TTF, цены на сырье выросли более чем на 10 процентов.

На прошлой неделе "Газпром" не зарезервировал мощность польского участка газопровода "Ямал-Европа".

Темы: РосcияПольшагаз
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