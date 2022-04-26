Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

РФ прекратила поставки газа в Польшу - СМИ

"Европейская правда"Вторник, 26 апреля 2022, 20:43

По неофициальной информации, Россия прекратила поставки газа в Польшу, вероятная причина - отказ платить за него в рублях.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщают польские СМИ, в частности Polsat News и RMF24.

В связи с прекращением поставки газа в министерства климата и окружающую среду Польши проходит встреча команды кризисного управления.

Реклама:

"У Польши есть необходимые запасы газа и источники поставок, которые защищают нашу безопасность - мы были фактически независимыми от России в течение многих лет. Наши хранилища восполнены на 76 процентов. Недостатка газа в польских домах не будет", - написала министр климата и окружающей среды Анна Москва в Twitter.

Причиной прекращения поставок газа может стать вопрос расчетов, поскольку несколько недель назад Путин подписал указ, обязывающий иностранных подрядчиков "Газпрома" с 1 апреля рассчитываться за российский газ в рублях. Страны ЕС, в частности, Польша, не согласились на это.

Как отмечает RMF24, пока неясно, какие причины стоят за прекращением поставок: технические или политические.

ВИДЕО ДНЯ

По данным портала Onet, в прошлую пятницу в Польше истек срок расчетов за газ в российской валюте. Польский оператор PGNiG не раз сообщал, что не будет платить в рублях, поскольку контракты этого не позволяют.

После информации о приостановке поставок газа на голландской бирже TTF, цены на сырье выросли более чем на 10 процентов.

На прошлой неделе "Газпром" не зарезервировал мощность польского участка газопровода "Ямал-Европа".

Темы: РосcияПольшагаз
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Без помощи Запада в Украине могут задержать зарплаты и пенсии: в Кабмине назвали дедлайн

Россияне расстреляли украинских военнопленных под Запорожьем

В Минфине прокомментировали, есть ли средства на дополнительную мобилизацию

Пушилин заочно приговорен к 15 годам тюрьмы

На антиукраинском "референдуме" в Венгрии возможны множественные голосования и голосования иностранцев

Трое бывших депутатов выехали из Украины под видом волонтеров – NGL.media

Все новости...
Росcия
Мэр Москвы заявил о массированной атаке дронов на ЦФО
После разрушения самолетов в аэропорту Пскова отменены все рейсы
Россияне заявили о сбитии беспилотников над несколькими областями
Последние новости
16:23
NYT подала в суд на Microsoft и OpenAI: обвиняет в нарушении авторских прав
16:16
Украинцы больше всего доверяют Зеленскому и Киму, не доверяют − Бойко и Тимошенко
16:13
ИТ-Армия остановила работу одной из крупнейших ERP-систем в РФ
15:54
Более половины украинцев верят, что Украина победит в краткосрочной перспективе
15:42
Джони Айв и Сэм Альтман переманили дизайнера iPhone в LoveFrom
15:42
Треть рекордного немецкого экспорта оружия идет в Украину
15:19
видеоСразу 16 мужчин задержаны вблизи границы со Словакией
15:14
В МИД Украины ответили премьеру Саксонии относительно уступок России: Путин хорошо знает ваш регион
15:13
Без помощи Запада в Украине могут задержать зарплаты и пенсии: в Кабмине назвали дедлайн
14:59
Пять энергоблоков ТЭС остановили на ремонт – "Укрэнерго"
Все новости...
Реклама: