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Кулеба: Україна перейшла в принципово нову фазу – переведення ЗСУ на зброю НАТО

"Європейська правда"Вівторок, 26 квітня 2022, 20:48
Дмитро Кулеба, Getty Images

Збройні сили України починають перехід на зброю НАТО, про що недавно ще навіть не йшло мови.

Про це заявив глава МЗС Дмитро Кулеба під час онлайн-включення на своїй сторінці у Facebook, пише "Європейська правда".

"Ми перейшли в абсолютно нову фазу, про яку навіть два місяці тому ніхто не замислювався. Ми перейшли в принципово нову фазу, про яку навіть ніхто не мріяв – переведення Збройних сил України на натівську зброю, на натівський стандарт. І це вже відбувається", - сказав Кулеба.

Міністр також розповів, що президент Володимир Зеленський зміг переконати Джо Байдена в тому що настав час це зробити.

"І до нас поїхали спочатку гаубиці, але це лише початок, до нас поїде набагато більше. Це – історичний момент" - додав Кулеба.

Як повідомлялося раніше, днями мали розпочатись навчання щодо використання 155-мм гаубиць, переданих США. 

Минулого тижня президент США Джо Байден оголосив про додаткову військову допомогу Україні у розмірі 800 мільйонів доларів, включивши до неї важку артилерію напередодні ширшого наступу Росії на сході України.

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Наразі Сполучені Штати відправили чотири партії озброєнь у рамках нового пакету.

Нагадаємо, міністр оборони Німеччини Крістіна Ламбрехт оголосили про дозвіл продавати Києву зенітні самохідні установки Gepard та навчати українських військових на німецькій території.

Теми: Кулеба ДмитроНАТОзброявійна
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