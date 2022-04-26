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Кулеба: Україна перейшла в принципово нову фазу – переведення ЗСУ на зброю НАТО

"Європейська правда"Вівторок, 26 квітня 2022, 20:48
Кулеба: Україна перейшла в принципово нову фазу – переведення ЗСУ на зброю НАТО
Дмитро Кулеба, Getty Images

Збройні сили України починають перехід на зброю НАТО, про що недавно ще навіть не йшло мови.

Про це заявив глава МЗС Дмитро Кулеба під час онлайн-включення на своїй сторінці у Facebook, пише "Європейська правда".

"Ми перейшли в абсолютно нову фазу, про яку навіть два місяці тому ніхто не замислювався. Ми перейшли в принципово нову фазу, про яку навіть ніхто не мріяв – переведення Збройних сил України на натівську зброю, на натівський стандарт. І це вже відбувається", - сказав Кулеба.

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Міністр також розповів, що президент Володимир Зеленський зміг переконати Джо Байдена в тому що настав час це зробити.

"І до нас поїхали спочатку гаубиці, але це лише початок, до нас поїде набагато більше. Це – історичний момент" - додав Кулеба.

Як повідомлялося раніше, днями мали розпочатись навчання щодо використання 155-мм гаубиць, переданих США. 

ВІДЕО ДНЯ

Минулого тижня президент США Джо Байден оголосив про додаткову військову допомогу Україні у розмірі 800 мільйонів доларів, включивши до неї важку артилерію напередодні ширшого наступу Росії на сході України.

Наразі Сполучені Штати відправили чотири партії озброєнь у рамках нового пакету.

Нагадаємо, міністр оборони Німеччини Крістіна Ламбрехт оголосили про дозвіл продавати Києву зенітні самохідні установки Gepard та навчати українських військових на німецькій території.

Теми: Кулеба ДмитроНАТОзброявійна
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