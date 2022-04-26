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Кулеба: Украина перешла в принципиально новую фазу – перевод ВСУ на оружие НАТО

"Европейская правда"Вторник, 26 апреля 2022, 20:48
Дмитрий Кулеба, Getty Images

Вооруженные силы Украины начинают переход на оружие НАТО, о чем недавно еще не шла речь.

Об этом заявил глава МИД Дмитрий Кулеба во время онлайн-включения на своей странице в Facebook, пишет "Европейская правда".

"Мы перешли в совершенно новую фазу, о которой даже два месяца назад никто не задумывался. Мы перешли в принципиально новую фазу, о которой даже никто не мечтал – перевод Вооруженных сил Украины на натовское оружие, на натовский стандарт. И это уже происходит", – сказал Кулеба.

Министр также рассказал, что президент Владимир Зеленский смог убедить Джо Байдена в том, что пора это сделать.

"И к нам поехали сначала гаубицы, но это только начало, к нам поедет гораздо больше. Это – исторический момент", - добавил Кулеба.

Как сообщалось ранее, на днях должны были начаться учения по использованию 155-мм гаубиц, переданных США.

На прошлой неделе президент США Джо Байден объявил о дополнительной военной помощи Украине в размере 800 миллионов долларов, включив в нее тяжелую артиллерию накануне более широкого наступления России на востоке Украины.

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Напомним, министр обороны Германии Кристина Ламбрехт обїявила о разрешении оружейной компании Krauss-Maffei Wegmann продавать Киеву зенитные самоходные установки Gepard.

Темы: Кулеба ДмитрийНАТОоружиевойна
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